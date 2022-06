Législatives: "Les chiffres sont faux", Alexis Corbière conteste les résultats officiels du 1er tour

Malgré les projections qui plaçaient l'union de la gauche avec une légère avance en tête du scrutin en début de soirée, la Nupes est placée en 2e position des résultats officiels du ministère de l'Intérieur au premier tour des législatives. Alexis Corbière, réélu député, les conteste ce lundi sur RMC.

La Nupes première ou deuxième? Les résultats officiels du ministère de l'Intérieur ont placé l'union de la gauche pour les législatives en deuxième position du premier tour. Des chiffres qu'Alexis Corbière, élu dès le premier tour en Seine-Saint-Denis, conteste ce lundi face à Apolline de Malherbe sur RMC. Il vise le ministre de l'Intérieur.

"Darmanin recommence ! Il voulait manipuler avant le début du Premier tour et que la Nupes n'apparaisse pas. Ces chiffres sont faux! Il nous supprime des candidats sans aucun doute, il considère que des gens que nous soutenions n'étaient pas Nupes et ne les compte pas, notamment dans les DOM-TOM, et ça amène à ce chiffre", accuse-t-il en direct.