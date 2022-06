Législatives: la liste des résultats définitifs avec la majorité présidentielle finalement en tête

Le ministère de l'Intérieur a publié dans la nuit de dimanche à lundi la liste des résultats définitifs du premier tour des élections législatives.

La majorité présidentielle a finalement terminé en tête du premier tour des élections législatives, selon les chiffres officiels du ministère de l'Intérieur. Les premiers résultats et estimations de sorties d'urnes donnaient l'union de la gauche première du scrutin en nombre de suffrages exprimés, mais ce sont donc les candidats d'Ensemble qui ont recueilli 25,75% des voix, soit 5.857.561 suffrages exprimés. C'est très légèrement supérieur aux candidats de la Nupes (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui réunissent 25.66% des voix, soit 5.836.202 bulletins Nupes très exactement.

Derrière le Rassemblement national est la troisième force politique du pays avec 18.68% des voix, soit 4.248.626 voix. Les Républicains sont quatrièmes avec 10,42% (2.370.811). Les candidats du parti d'Eric Zemmour ont tous été battus mais au niveau national, ont réuni 4.24% des voix soit 964.868 suffrages, un chiffre qui pourrait s'avérer important en terme de financement des partis politiques.

Pas de majorité absolue pour Ensemble ?

Pour les projections du second tour, les candidats d'Emmanuel Macron pourraient emporter de 260 à 290 sièges selon l'institut Elabe, ce qui met en doute leur possibilité d'atteindre la majorité absolue de 289 sièges.

Les résultats définitifs du ministère de l'Intérieur © Ministère intérieur

La Nupes peut-elle avoir plus de sièges que les candidats de la majorité? "Ce n'est pas l'hypothèse la plus probable, mais la dynamique électorale est favorable à la Nupes", selon Bernard Sananès, président de l'Institut et invité de RMC ce lundi matin. Les candidats de l'union de la gauche pourraient ainsi obtenir de 160 à 210 sièges selon la projection d'Elabe, le RN 25 à 36 sièges et LR de 50 à 65 députés à l'Assemblée nationale.

Après le précédent record de 2017 (51,3%), le taux d'abstention a atteint le record de 52.49%, soit 25.696.476 personnes inscrites sur les listes qui n'ont pas pris la peine de se déplacer ou faire une procuration.