Mort de Nahel à Nanterre: "rien ne justifie la mort d’un jeune" pour Emmanuel Macron

Au lendemain de la mort de Nahel (17 ans) à Nanterre lors d'un contrôle de police, Emmanuel Macron affirme que "rien ne justifie la mort d’un jeune".

A Marseille, Emmanuel Macron a été interrogé ce mercredi midi sur la mort de Nahel (17 ans), la veille, lors d'un contrôle de police à Nanterre (Hauts-de-Seine). "D’abord, je veux dire l’émotion de la nation toute entière après ce qui est arrivé et la mort du jeune Nahel, et dire à sa famille toute notre solidarité et l’affection de la nation, confie le président de la République. Un adolescent tué, c’est inexplicable et inexcusable. La justice a été saisie. Je souhaite qu’elle fasse son travail avec célérité et calme. Dans un tel contexte, il faut de l’affection et du respect pour le jeune Nahel et sa famille. Et il faut du calme partout parce qu’on n’a pas besoin d’avoir de l’embrasement. (…) La police, comme la gendarmerie, ce sont des hommes et des femmes qui s’engagent pour nous protéger et protéger la République. Ils ne servent que les lois de la République, dans un cadre déontologique qui doit être respecté. C’est la justice d’assigner les responsabilités. Rien ne justifie la mort d’un jeune."

