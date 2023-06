Mort de Nahel: qui est Patrick Jarry, le maire de Nanterre?

Dans "Apolline Matin" ce vendredi sur RMC et RMC Story, Nicolas Poincaré dresse le portrait du maire de Nanterre, Patrick Jarry.

Patrick Jarry, le maire de Nanterre, doit faire face depuis mardi aux émeutes qui ont suivi la mort du jeune Nahel. Et il était dans la marche blanche organisée dans sa ville, ce jeudi. Pas tout devant avec la famille, mais plus modestement au milieu de la foule, entouré de quelques conseillers municipaux.

Depuis mardi, il ne cesse de lancer des appels au calme, il demande que l’on arrête la spirale destructrice. Mais il n’a pas été entendu. Jeudi, il a condamné la destruction partielle d’une école, la destruction d’un centre social, d’un centre de loisirs, et l'évacuation des habitants d’une tour à cause du gaz lacrymogène. “La violence ne nous conduit nulle part” a regretté le maire. Et c'était avant les dégradations et les violences qui ont suivi la marche blanche, avec notamment le spectaculaire incendie d’un manège pour enfants.

Tout cela se passe dans une ville que Patrick Jarry dirige depuis près de 20 ans. Il a été élu en 2004, et réélu depuis à chaque fois dés le premier tour. Fils d’un ouvrier et d’une femme de ménage, il a pris la tête à l’époque d’une ville qui était communiste depuis les années 1930. Lui-même a adhéré au PCF lorsqu’il avait 14 ans. Et ce n’est qu’assez récemment qu’il a rendu sa carte pour se déclarer divers gauche.

Rescapé de la tuerie de Nanterre

Patrick Jarry est aussi un rescapé de la tuerie de Nanterre. Le 27 mars 2002, à la fin du conseil municipal, très tard dans la soirée, un homme se lève dans le public. Il sort une arme à feu et se met à tirer sur les élus un par un… Cela dure 50 secondes. Huit conseillers municipaux ou adjoints sont tués, 19 autres sont blessés dont 14 grièvement. Patrick Jarry est de ceux-là. Il reçoit deux balles en tentant de s’interposer. Il a longtemps gardé des séquelles. Il a ensuite reçu la Légion d’honneur pour acte de bravoure. Quant au tueur, Richard Durne, il s'est suicidé pendant sa garde à vue, en se jetant par la fenêtre au Quai des Orfèvres, sans avoir vraiment expliqué son geste.

Patrick Jarry est devenu maire deux ans après cette tuerie. Il explique que l'ambiance au conseil municipal de Nanterre n’a plus jamais été comme avant. Il y a un respect entre tous les élus, dû au traumatisme commun.