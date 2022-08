"Pas des serpillères": après son "Silence!", Jean-Philippe Tanguy "assume" sa lutte contre LFI

Le député RN Jean-Philippe Tanguy assure ce lundi dans Les Grandes Gueules qu'il "assume" son coup de sang à la tribune de l'Assemblée nationale visant les députés de La France insoumise qui l'invectivaient.

"Silence ! (...) Pour la France!". Député RN de la Somme et président délégué du groupe RN à l'Assemblée nationale, Jean-Philippe Tanguy s'est fait remarquer au Palais Bourbon le 22 juillet en s'époumonant en direction des députés de la gauche.

La séquence a marqué le monde politique, et le député RN a profité de son passage dans Les Grandes Gueules ce lundi 1er août pour expliquer à froid les raisons de ce coup de sang et se défend de toute hystérie.

"Je n’ai pas l’impression d’être hystérique. On était au bout d’une nuit, on avait travaillé très longtemps et La France insoumise hurlait depuis 9 heures de travail. A un moment c’était insupportable de ne pas pouvoir travailler. Il n’y a qu’eux qui se comportent comme ça", vise-t-il.

"Il faut se rendre compte que dès qu’on prend la parole ça hurle. Ils n’écoutent pas l’autre, n’ont pas de respect pour l’autre. J’assume mes propos mais j’explique pourquoi j’en suis arrivé à les rappeler à l’ordre", poursuit-il.

"Ils veulent arriver à une VIe république par une crise, par le chaos"

Formé et adhérent d'un parti proche de Nicolas Dupont-Aignan, Jean-Philippe Tanguy pense que LFI vise à semer le chaos pour arriver à leurs fins.

"Une frange, pas toute la gauche, est là uniquement pour pourrir la situation et, je pense, arriver à une crise de régime. Je prends au sérieux tous mes adversaires politiques. Ils veulent arriver à une VIe république par une crise, par le chaos. Ils assument leur stratégie, ils veulent tout conflictualiser. Ils vont au clash, il faut parfois leur répondre. Il ne faut pas faire de la surenchère, mais parfois il faut leur dire qu'en face on n'est pas des serpillères."

Il estime également qu'il faut prendre ce moment à la légère. "C’est une séquence qui se voulait aussi drôle. Il faut relativiser par l'humour. Ce n’est pas parfait, c’était sans doute un peu maladroit pour certaines personnes, ça n’a aucune prétention particulière", conclut-il.