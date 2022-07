Pouvoir d'achat: un amendement sur le fioul voté à l'Assemblée contre l'avis du gouvernement

Un amendement des Républicains a été adopté ce lundi à l'Assemblée nationale dans la loi pouvoir d'achat. C'est un soutien à tous les ménages se chauffant au fioul. L’exécutif a tenté de défendre une mesure plus ciblée à destination des ménages modestes.

Nouveau revers pour le gouvernement à l’Assemblée nationale. Les députés ont adopté une aide très large pour tous les foyers se chauffant au fioul, pour un montant de 230 millions d’euros. Le gouvernement, lui, privilégiait une aide ciblée pour les ménages les plus modestes avec un budget beaucoup plus restreint de 50 millions d’euros. L’amendement venu des Républicains a été voté par la Nupes comme par le RN. Suffisant pour mettre la coalition présidentielle en minorité.

"Le fait est que la majorité n’est pas majoritaire, c’est une espèce de minorité gouvernementale. Nous, on vote pour faire des choses utiles pour les Français donc quand on arrive à trouver un accord avec le gouvernement, on le prend, quand on peut forcer la main du gouvernement et qu’on est soutenu par les autres groupes, et bien tant mieux. On a obtenu cette nuit une aide pour les détenteurs de chaudières au fioul, qui étaient complètement oubliés jusqu’à présent. Donc on est heureux d’arracher des avancées petit à petit pour nos compatriotes”, explique sur RMC Olivier Marleix, député d’Eure-et-Loir et président du groupe LR à l’Assemblée.