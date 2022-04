Présidentielle 2022: Suivez le débat Macron-Le Pen en direct et en vidéo sur le site et l'appli RMC

Suivez le débat d'entre deux tours entre Emamnuel Macron et Marine Le Pen, les deux candidats qualifiés pour le second tour de l'élection présidentielle, sur le site et l’appli RMC ce mercredi (21h).

A l'antenne de RMC, vous pourrez suivre le multiplex de la 33e journée de Ligue 1, mais sur le site et l'appli de RMC, vous pouvez aussi suivre dans la vidéo ci-dessus le débat d'entre deux tours entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, les deux candidats arrivés en tête au premier tour de l'élection présidentielle 2022.

Début du débat à 21h. Le débat est arbitré par Gilles Bouleau de TF1 et Léa Salamé pour France 2. Il s’articule autour de 7-8 thèmes avec sans surprise le pouvoir d'achat, les retraites, la sécurité, l’immigration, l’environnement, l’international, et l’Europe. Les questions exactes restent secrets défense jusqu'à la dernière minute alors que toutes les autres règles du débat, notamment les plans de coupe ou la température, qui sera de 19 degrés sur le plateau, ont été signées par les équipes des deux candidats mardi matin au siège de l'ARCOM, le nouveau CSA.

Débat à retrouver en replay

Le tirage au sort a désigné Marine Le Pen pour répondre à la première question, Emmanuel Macron débutera lui les conclusions.

Cette soirée spéciale, diffusée en direct sur BFMTV ainsi que les applications et sites de BFMTV et RMC, sera également disponible en replay sur la plateforme RMC BFM Play.