Présidentielle: Jean Lassalle a fait un chèque de dix euros à Hidalgo, Pécresse et Jadot

Jean Lassalle avait promis le lendemain du premier tour de l'élection présidentielle d'envoyer un chèque aux candidats ayant fait moins de 5%, Anne Hidalgo, Valérie Pécresse et Yannick Jadot. C'est chose faite avec un chèque de dix euros.

Chose promise, chose due. Jean Lassalle avait décidé, dès le 11 avril, de faire un don au Parti socialiste, aux Républicains et à Europe-Écologie-Les-Verts, après les déroutes électorales d'Anne Hidalgo, Valérie Pécresse et Yannick Jadot. Ce mercredi, c'est chose faite. Jean Lassalle a dans un communiqué de presse confirmé ces dons à ces trois formations politiques historiques.

Dix euros chacun

Citant la fable de La Fontaine, Le lion et le rat, "On a souvent besoin d'un plus petit que soi", Jean Lassalle a donc fait un chèque... de dix euros aux trois candidats. Le candidat du parti "Résistons !" estime qu"'on peut être des compétitieurs passionnés en conservant une relation d'humanité."

"Lorsque quelqu'un est menacé de noyade, vous appelle au secours, nous ne pouvions pas lui envoyer un cannot de secours motorisé mais lui lancer une petite bouée de sauvetage", a déclaré le candidat qui a fait 3,13% au premier tour de l'élection présidentielle.