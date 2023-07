Propos polémiques d'Izïa Higelin: "L'appel au meurtre ne fait pas de vous un artiste engagé"

Pour la députée Renaissance Prisca Thévenot, les propos de la chanteuse Izïa Higelin, qui a évoqué un lynchage d'Emmanuel Macron en plein concert, sont un "appel au meurtre".

La chanteuse Izïa Higelin est dans le viseur des autorités. Jeudi dernier, lors d'un concert à Beaulieu-sur-Mer (Alpes-Maritimes), la fille de Jacques Higelin a évoqué comment le président de la République Emmanuel Macron pourrait être lynché publiquement par les spectateurs. Des propos qui ont poussé le parquet de Nice à ouvrir une enquête contre la chanteuse pour "provocation publique à commettre un crime ou un délit".

Dans la foulée, le concert d'Izïa Higelin prévu à Marcq-en-Barœul (Nord) a été déprogrammé, sur décision du préfet du département et du maire.

Des propos qui ont choqué la classe politique, à commencer par la majorité. "Appeler à assassiner ne fait pas du tout de vous un artiste engagé", tacle ce lundi dans "Les Grandes Gueules", sur RMC et RMC Story, Prisca Thevenot, député Renaissance des Hauts-de-Seine. "Si elle veut faire de son concert une tribune politique, très bien, mais qu'elle aille sur le fond. Or, là, les paroles sont claires et sans équivoque, c'est un appel au meurtre. Cela n'a rien de banal, c'est absolument condamnable", ajoute l'élue.

"Je suis étonnée que l'on arrive à se poser la question si c'est normal ou pas d'avoir ce genre de propos sur une place publique devant des milliers de personnes lors d'un concert", s'offusque Prisca Thevenot.

"Quand c'est Charlie Hebdo, ça ne dérange pas"

Car sur le plateau des "Grandes Gueules," si on estime que les propos de l'artiste sont presque incompréhensibles, on trouve aussi qu'elle est à sa place: "Izïa Higelin, je la trouve insupportable et pénible", juge dans un premier temps l'avocat Charles Consigny. "C'est trash, oui, mais c'est dans la limite de la liberté artistique et je n'aime pas ce glissement illibéral de l'ordre bourgeois qui terrorise", ajoute le conseil.

L'enseignante Barbara Lefebvre note que critiquer le président de la République n'est plus possible. "Emmanuel Macron est haï car il ne cesse de s'adresser avec mépris aux Français", ajoute-t-elle.

"Quand c'est Charlie Hebdo, ça ne dérange pas, mais lorsque c'est une artiste, elle se fait attaquer, c'est illogique", déplore de son côté le syndicaliste et cheminot Bruno Poncet.

Pour Charles Consigny, la majorité ne comprend rien à la culture: "La Macronie ne comprend rien à l'art. La ministre (Rima Abdul-Malak, ndlr) est nulle, les goûts du président sont effarants. Quand on voit comment est décoré le bureau d'Emmanuel Macron à l'Elysée, ça donne envie de pleurer, avec des choix qui témoignent d'une méconnaissance et d'un mauvais goût", juge l'avocat, qui se dit pour une liberté artistique totale.

Si à Marcq-en-Barœul les autorités ont donc choisi de déprogrammer Izïa Higelin, l'artiste devrait bien être présente aux Francofolies de La Rochelle selon nos informations. L'organisation du festival assure maintenir pour l'instant sa venue ce mercredi 12 juin.