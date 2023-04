Réforme des retraites: Dominique Strauss-Kahn sort de son silence pour critiquer Emmanuel Macron

Très silencieux depuis une dizaine d’années et ses affaires judiciaires, Dominique Strauss-Kahn est sorti de son silence ce mardi pour dénoncer les erreurs d’Emmanuel Macron sur la réforme des retraites.

Coucou le revoilà. Dominique Strauss-Kahn sort de son silence pour critiquer la réforme des retraites. On ne l’avait pas lu ou entendu commenter la politique française depuis au moins cinq ans, jusqu’à ce qu’il publie sur internet ce mardi un long texte très critique sur la réforme des retraites. Il dénonce les quatre erreurs d'Emmanuel Macron. La première, d’avoir mal choisi le moment. Il n’y avait pas d’urgence. La deuxième, d’avoir porté l'âge de départ à 64 ans alors que l’on pouvait jouer sur la durée de cotisation. La troisième, d’avoir négligé les syndicats. La quatrième, d'être passé en force avec le 49.3.

“Résultat, la France est dans un triste état” commente DSK. La publication de la loi risque de relancer les violences demain et de nous emmener après-demain vers un avenir politique de plus en plus "brun" selon Dominique Strauss-Kahn, qui vise là le Rassemblement national.

L’ancien ministre suggère à Emmanuel Macron de ne pas promulguer la loi sur les retraites pour le moment. Sinon, dit-il, il commettrait la cinquième erreur.

Impossible de revenir en politique

Jusqu'à ce texte, Dominique Strauss Kahn était resté particulièrement silencieux. On ne l’a pratiquement plus entendu depuis l’affaire du Sofitel en 2011. Il a été jugé et relaxé dans l’affaire dite du Carlton. Il a divorcé d’Anne Sinclair en 2012 et s’est remarié en 2017 avec une femme d’affaires franco-marocaine, sa quatrième épouse.

Sur les réseaux sociaux, il se présente comme "global strategy advisor", conseiller en stratégie mondiale. Il fait des affaires et conseille par exemple des chefs d'Etat africains. Il indique qu’il vit depuis 2013 à Marrakech et qu’il y paye ses impôts, soit 800.000 euros pour les années 2018 à 2020.

En réalité, il est quand même aussi souvent à Paris. Il occupe avec sa femme une maison dans le quartier de la Bastille.

DSK aura 74 ans dans quelques jours. Un proche lui a demandé l’an dernier s’il envisageait un jour de refaire de la politique. Il a répondu: "Avec tout ce que l’on a dit sur moi, ce ne sera jamais plus possible". Malgré tout, il ne s’interdit plus visiblement d’intervenir dans le débat.