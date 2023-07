Remaniement: Aurélien Rousseau et les Cazeneuve, une famille au coeur du pouvoir

Ancien directeur de cabinet d'Elisabeth Borne et nouveau ministre de la Santé, Aurélien Rousseau est marié à Marguerite Cazeneuve, n°2 de l'Assurance maladie et soeur du député Pierre Cazeneuve. Le père, Jean-René Cazeneuve, est également député.

Deux députés, des passages en cabinets ministériels et maintenant un ministre: Aurélien Rousseau et sa belle-famille Cazeneuve sont au coeur du macronisme, suscitant des interrogations quant au risque de conflit d'intérêts entre le nouveau ministre de la Santé et son épouse, n°2 de l'Assurance maladie.

Directrice déléguée de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie (CNAM), Marguerite Cazeneuve peut-elle poursuivre les mêmes missions, après la nomination de son mari?

L'Assurance maladie a mis en avant ce vendredi un feu vert du secrétariat général du gouvernement, dans une "note juridique" transmise en "amont" de la nomination d'Aurélien Rousseau.

"Les exigences d'impartialité qui s'appliquent aux membres du gouvernement ne s'opposent nullement à ce que le conjoint de la directrice déléguée de la CNAM soit ministre de la Santé", selon cette "analyse" gouvernementale. Mais Aurélien Rousseau devra "préciser à la Première ministre qu'il se déporte de toute décision qui concernerait la situation personnelle de sa conjointe au sein de la CNAM".

La Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), "autorité compétente, se prononcera dans les prochains jours sur les éventuels mécanismes de déport à mettre en place par le nouveau ministre", ajoute l'Assurance maladie.

Pas de conflit d'intérêt selon Olivier Véran

Le porte-parole du gouvernement Olivier Véran a lui aussi renvoyé vers la HATVP, qui "devra statuer". "La seule question, elle porte sur le maintien de fonction", a-t-il avancé, récusant tout "conflit d'intérêt" car "on est dans le public" et non dans le secteur privé.

Sollicitée par l'AFP, Marguerite Cazeneuve n'a pas donné suite à ce stade. Nommée en mars 2021 à la CNAM, elle était auparavant conseillère de l'Elysée et de Matignon, chargée de plancher sur la précédente tentative de réforme des retraites, lors du premier quinquennat Macron.

Avec Aurélien Rousseau, ex-directeur de cabinet d'Elisabeth Borne à Matignon, la famille Cazeneuve est au coeur du pouvoir.

Le père de Marguerite, Jean-René Cazeneuve, occupe la fonction stratégique de rapporteur général du budget à l'Assemblée. Le député du Gers a d'ailleurs été sollicité pour le ministère du Budget lors de ce remaniement, sans donner suite pour "une somme de raisons personnelles", dit-il.

Tracts critiques

Son fils siège également à l'Assemblée: Pierre Cazeneuve, largement élu dans les Hauts-de-Seine depuis juin 2022, après être passé par le cabinet d'Emmanuel Macron.

Tous sont bardés de diplômes, l'ENA pour Aurélien Rousseau, HEC pour Marguerite et Pierre Cazeneuve, également ancien élève de Sciences Po Paris.

"Je suis plutôt très fier. Mais ça alimente une forme de suspicion. C'est paradoxalement aujourd'hui une sorte de handicap", avec des "tracts" critiques "balancés sans vergogne par mes adversaires" pendant la campagne législative, soulignait auprès de l'AFP Jean-René Cazeneuve, 65 ans.

La firme familiale" ne "connaît pas la crise", a notamment taclé son opposant insoumis Pascal Levieux.

Ancien cadre de Bouygues Telecom et Apple, Jean-René Cazeneuve suggère une part de hasard dans ces itinéraires familiaux croisés. "Je ne suis pas né avec une cuillère en argent dans la bouche", dit-il, en décrivant une "famille de fonctionnaires, militaire, instituteur, une tradition de serviteurs de l'Etat et du pays".

"Ma fille a fait le choix du service public, ça l'honore" et partage la "passion du social" avec Aurélien Rousseau, insiste le parlementaire.

Son épouse Béatrice Cazeneuve, retraitée aujourd'hui, faisait partie des dirigeantes de la branche française du groupe pharmaceutique américain Lilly.

Les histoires de familles engagées en politique ne sont pas inédites, à l'image du couple de députés insoumis Raquel Garrido et Alexis Corbière.

Tout comme les pères et fils sur les bancs de l'Assemblée: Alain et Olivier Marleix à droite en 2012, ou plus loin, les frères Bernard et Jean-Louis Debré qui en 1986 avaient rejoint leur père au Palais Bourbon, Michel Debré, figure du gaullisme.