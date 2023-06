"Remettre du soleil dans la vie": François Ruffin défend les vacances pour tous

Le député François Ruffin, invité des "Grandes Gueules" ce mardi sur RMC et RMC Story, veut permettre à tous les Français de partir en vacances l'été, alors qu'ils sont de plus en plus nombreux à faire une croix sur celles-ci, faute d'argent.

François Ruffin veut permettre à tous de partir en vacances l'été. Et il y a urgence, alors que 40% des Français ne partiront pas loin de chez eux en 2023, un chiffre en hausse par rapport à l'année précédente. Pour lutter contre, le député de la Nupes et cinq autres élus de gauche ont déposé une proposition de loi pour faciliter les départs en vacances des plus démunis.

Au menu notamment de cette proposition de loi présentée ce lundi, l'universalisation du "chèque-vacances", des aides pour prendre le train et des jours de péage "gratuits".

Pour le député de la Somme, permettre aux Français de partir en vacances est essentiel. "Cela doit être le but de la politique de se demander comment faire pour que les Français vivent dans ce pays le plus heureux possible", défend ce mardi sur le plateau des "Grandes Gueules", sur RMC et RMC Story, François Ruffin.

"Il n’y a pas de politique publique de vacances"

"Or, le temps de l'été est un temps d'inégalité. Il va y avoir 40% de non-départs cette année et ça, ça me touche. Il y a des enfants qui ne vont pas partir en vacances et à Amiens (dans sa circonscription, ndlr) il n’y a même pas d’activités proposées. Ce sont les écrans qui vont prendre le relais", ajoute l'élu, évoquant 3 millions d'enfants privés de vacances.

"Comment peut-on aimer notre pays dans sa diversité sans l'avoir vu? Je le dis pour les tours comme pour les bourgs. Quand on a vu que son chef-lieu de canton et son clocher, comment aimer la France dans sa diversité?", interroge l'élu.

Et ce n'est pas au marché de réguler cette inégalité mais à la puissance publique, estime-t-il, sans pour autant payer les vacances. "C’est à l’Etat de tout faire pour que les conditions soient réunies. Il n’y a pas de politique publique de vacances. Dans les programmes politiques, le mot vacances n’existe pas. Que chaque Français ait le droit à un aller-retour gratuit avec des péages gratuits, c'est du bon sens," assure le député de la Somme.

"Un sentiment de déclassement"

Sur le terrain, François Ruffin assure rencontrer de plus en plus de personnes qui ne partent pas en vacances malgré un travail à l'année. "Ces gens qui se lèvent tôt ou travaillent tard le soir me disent qu'avant, avec un salaire seulement chez leurs parents, ils partaient en vacances, et qu'aujourd'hui ils ne peuvent plus. Il y a un sentiment de déclassement, ils ne peuvent plus offrir ce qu’ils ont eu à leurs enfants", alerte l'élu.

"La France est en dépression, on sort de la crise du Covid-19, on est dans la guerre en Ukraine, un objectif politique devrait être de se dire: comment faire pour remettre du soleil dans la vie de tout le monde cet été? Nos mesures ne sont pas parfaites mais on met les choses sur la table", concède François Ruffin.

Pressenti pour succéder à Jean-Luc Mélenchon dans la course à la présidentielle à gauche, François Ruffin garde le mystère sur ses intentions véritables. "Je m’efforce de montrer un chemin, celui d’une gauche populaire, qui doit devenir majoritaire demain. Je ne suis pas parfait, j’essaie de faire ce que je peux", assure-t-il.

"Jean-Luc Mélenchon a dit 'faites-mieux, faites-vous aimer'. Je pense qu'on a pour devoir de faire mieux et de se faire aimer. En venant poser une proposition sur les vacances, je pense que ça parle aux gens qui travaillent et qui vont avoir à se serrer la ceinture, alors que 32% des Français se privent sur l’alimentation pour partir en vacances", conclut François Ruffin.