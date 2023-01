Renégociations des contrats d'électricité: les TPE craignent de se "faire balader"

Le chef de l'Etat, Emmanuel Macron, a annoncé jeudi que fasse à la hausse de prix de l'énergie, toutes les TPE qui ont un contrat d'électricité à plus de 280 euros du megawatteure pourront renégocier leur contrat avec leur fournisseur avant la fin du mois de janvier.

Les fournisseurs d'énergie sommés par Emmanuel Macron de renégocier d'ici la fin du mois les "contrats excessifs" signés avec l'ensemble des TPE. Le président souhaite que toutes les entreprises de moins de 10 salariés avec un contrat d'électricité à plus de 280 euros du mégawattheure puissent le renégocier avec leur fournisseur avant la fin du mois.

"Pour nos bouchers, nos artisans, pour l'ensemble de nos très petites entreprises, tous ceux qui ont négocié des contrats excessifs. Ce qu'on va demander, dès maintenant, aux fournisseurs d'énergie, c'est de revenir vers chacun et de les renégocier", a déclaré le chef de l'Etat jeudi, lors de la traditionnelle cérémonie de la galette de l'Epiphanie à l'Élysée.

Des fournisseurs réticents

Le chef de l'Etat fait le pari que ces contrats renégociés seront plus favorables, puisque les prix de l'électricité ont chuté depuis la mi-décembre et s'établissent aujourd'hui autour de 200 euros le mégawattheure. Pour accompagner les patrons de TPE, Emmanuel Macron prévoit même l'envoi de renforts dans les préfectures de chaque département et menace les fournisseurs de récupérer une partie de leurs profits s'ils ne jouent pas le jeu.

Les modalités précises du dispositif sont très attendues par les patrons de TPE, qui craignent de "se faire balader", selon les mots d'un de leurs représentants. Les fournisseurs sont eux très réticents: ils redoutent de perdre beaucoup d'argent, puisque lorsque les TPE ont signé des contrats à des prix prohibitifs, eux-mêmes ont commandé de l'électricité très chère aux producteurs pour se couvrir. Or, le président leur demande de la revendre à un prix beaucoup plus bas.