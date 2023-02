Retraites: débat terminé à l'Assemblée dans une ambiance chaotique, motion de censure rejetée

Moins de 20% du texte de la réforme des retraites aura été étudié par l'Assemblée nationale. Les débats sur le projet du gouvernement se sont terminés ce samedi à minuit, sans qu'aucun vote ne soit organisé sur la totalité du texte. Dans la foulée, une motion de censure a été rejetée par les députés.

C'était la dernière séance et le rideau sur l'écran est tombé. Depuis minuit, ce samedi, les députés ont terminé d'examiner le projet de loi sur la réformes de retraites. Après 73 heures de discussions, deux semaines d'échanges et de surplace dans un hémicycle au climat électrique, pour au final ne même pas voter sur ce projet de réforme, le texte va être transmis au Sénat à partir du 27 février prochain.

Mais avant d'être transmis à la chambre haute, les députés ont échangé une dernière fois, avant d'être arrêtés à minuit pile par cette phrase du ministre du Travail: "nos débats doivent désormais prendre fin, le gouvernement ne peut pas prolonger l'examen".

Des discussions empêchées

Cette ultime séance a été à l'image des quinze derniers jours avec des échanges impossibles, des discussions empêchées par des invectives et des rappels au règlement incessants. Point d'orgue de deux semaines de débats au mieux tendus, au pire chaotiques, Olivier Dussopt, la voix éraillée, acte des échanges impossible et a réservé ses derniers propos aux élus LFI :

"Mesdames et messieurs les députés insoumis, vous m'avez insulté 15 jours, personne n'a craqué et nous sommes là, devant vous, pour la réforme", a-t-il lancé, furieux.

La présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, a été débordée par les rappels aux règlements, s'interrogeant en pleine séance de savoir si elle doit suspendre la séance ou prendre tous les rappels. Dans le même temps, les oppositions accusent le gouvernement de ne pas répondre, sur les retraites à 1.200€, sur les 43 annuités.

"Nous avons eu 15 jours de mensonges. Est-ce qu'on peut enfin avoir des réponses (du gouvernement)?", s'est interrogé au micro le député RN Thomas Ménagé.

De l'autre côté, la majorité considère que c'est l'obstruction de la gauche qui n'a pas permis aux débats d'aller au-delà de l'article 2, sur les 20 que compte le texte.

"Les responsables, c'est (vous), vous avez volé le débat aux Français", a estimé la macroniste Nadia Hay dans l'hémicycle.

Les critiques de Laurent Berger

En tout cas, l'Assemblée n'a donc pas tranché sur la réforme des retraites. Illustration selon les insoumis que le combat peut se gagner dans la rue. Pour le montrer à la représentation nationale, certains députés LFI sont sortis de l'hémicycle en chantant un chant de manifestants "on est là, on est là", avant que des députés de la majorité, de droite et du RN entonnent une Marseillaise.

Cette dernière séance, sans vote sur l'article 7, a été la goutte de trop pour Laurent Berger. Le secrétaire général de la CFDT a vivement critiqué sur Twitter le comportement des députés lors de ces débats:

"Des millions de manifestants contre les 64 ans dans un bel exercice démocratique empreint de calme, de dignité et de responsabilité. Pendant ce temps l'Assemblée nationale donne un spectacle désolant, au mépris des travailleurs", déplore-t-il.

89 députés votent la censure

Après la fin de la discussion, Les députés ont ensuite largement rejeté une motion de censure déposée par le Rassemblement national, Marine Le Pen dénonçant "un projet (...) mal porté et mal expliqué". Dans un hémicycle clairsemé, la Première ministre Élisabeth Borne a rétorqué que le débat avait montré les visages de "deux populismes", ceux de l'extrême droite et de la France insoumise (LFI). Finalement, 89 députés ont voté la censure, soit l'intégralité du groupe RN et Nicolas Dupont-Aignan.

Le texte va désormais partir au Sénat dans sa version initiale, agrémentée des amendements votés par les députés et avec l'article 2, qui a été pourtant retoqué par l'Assemblée nationale.