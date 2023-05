Saint-Brevin: Yannick Morez expose le manque de soutien du sous-préfet et de la gendarmerie

Dans "Apolline Matin" ce jeudi sur RMC et RMC Story, Nicolas Poincaré revient sur l’audition au Sénat du maire de Saint-Brevin-les-Pins, Yannick Morez, qui a démissionné après avoir victime de menaces en raison de l’installation d’un centre d’accueil pour réfugiés.

Yannick Morez, un maire démissionnaire et en colère. Elisabeth Borne l’a reçu ce mercredi soir. Mais avant même le rendez-vous, l’édile de Saint-Brevin-les-Pins (Loire-Atlantique) avait fait savoir que sa décision était irrévocable. Avant d’aller à Matignon, il a été entendu pendant deux heures par les sénateurs. Il est revenu sur l’incendie criminel qui a détruit ses deux voitures et endommagé sa maison en mars dernier. Un incendie qu’il attribue aux adversaires d’un projet d'installation d’un centre d'accueil pour réfugiés.

Devant les sénateurs, le maire a expliqué n’avoir pas reçu le soutien qu’il était en droit d'espérer. Le sous-préfet a minimisé les faits, lui disant que lui aussi recevait des menaces. Les gendarmes l’ont dissuadé de porter plainte et le commandant de gendarmerie lui a même dit que ce n’était pas grand-chose, que ce n'était que l’intimidation, voire de la liberté d’expression.

Et le maire a détaillé tous les courriers qu’il a envoyé au préfet et au sous-préfet et qui sont restés sans réponse. Il a aussi expliqué que sa femme et ses enfants l’avaient poussé à tout laisser tomber. Une décision qu’il a prise après une altercation le 8 mai avec un opposant alors qu’il se trouvait à une terrasse de café. A la fin de son audition, les sénateurs l’ont applaudi.

Un tour du monde en bateau

Conseiller municipal depuis 15 ans, Yannick Morez est maire depuis deux ans seulement. Il avait succédé en cours de mandat au précédent maire, devenu député. Il est médecin de profession et il a gardé sa patientèle. Il expliquait avant l’incendie criminel que les deux activités, maire et médecin, avaient ceci en commun de demander un haut sens des responsabilités.

A 61 ans, il est par ailleurs passionné de voile et ce mercredi, il a fait savoir qu’il comptait maintenant quitter la France et partir autour du monde sur son bateau. Il veut aller au moins jusqu’en Polynésie. Il faut lui souhaiter bon vent…