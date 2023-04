Salaires et revenus du travail au coeur de l'allocution d'Emmanuel Macron ce lundi

INFO RMC. Le président de la République Emmanuel Macron s'adressera aux Français ce lundi soir à 20 heures, après avoir promulgué ce week-end la très controversée réforme des retraites. Voici les axes qu'il devrait aborder.

Quelle suite pour le quinquennat d'Emmanuel Macron? Le président de la République s'adresse aux Français ce lundi à 20h pour donner ses perspectives après la promulgation de la réforme des retraites, dans une atmosphère de crise politique.

Une allocution qui interviendra après une dernière journée de consultations pour le président. Un déjeuner avec Elisabeth Borne et une réunion de travail à l'Elysée avec des ministres et des cadres de la majorité. Cette intervention doit permettre à Emmanuel Macron de reprendre la main et tenter de relancer son quinquennat, moins d'un an après sa réélection.

Au sein de la majorité, beaucoup espèrent qu'Emmanuel Macron trouvera enfin les mots pour s'adresser aux Français. "Avec des phrases qui parlent", insiste un conseiller gouvernemental pour qui "la parole du chef de l'Etat est aujourd'hui démonétisée". Message entendu 5/5, assure t-on dans l'entourage d'Emmanuel Macron où l'on promet que le chef de l'Etat sera concret ce lundi soir.

Volonté d'ouvrir des discussions avec les syndicats et le patronnat sur la question des salaires

Cela passe par dire aux Français qu'il a compris et entendu les colères exprimées contre la réforme des retraites mais aussi au-delà. Alors pour tenter de répondre à ces attentes le chef de l'Etat devrait fixer ce soir le cap des quatre prochaines années: services publics, santé, école, écologie et sécurité.

Mais aussi ouvrir des discussions avec les syndicats et le patronnat sur la question des salaires et des revenus du travail. Sujet qui, selon nos informations, sera au coeur de l'allocution du président de la République.

L'allocution d'Emmanuel Macron à suivre en direct à partir de 20 heures sur RMC, puis analyses et premières réactions avec le service politique de RMC.