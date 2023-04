"Donner une vision", "une logique d'apaisement" : les enjeux de l'allocution d'Emmanuel Macron lundi soir

Le président de la République, Emmanuel Macron, s'exprimera lundi soir lors d'une allocution télévisée. Mais pour y annoncer quoi? Éléments de réponse avec le service politique de RMC.

Seul face aux Français. Après la promulgation express de la réforme des retraites, le président de la République Emmanuel Macron s'adressera aux Français lundi soir dans une allocution pour garder le tempo et passer à autre chose. Un moment solennel pour préciser son cap et relancer son second quinquennat

Il devrait s'exprimer "dans une logique d'apaisement", et dresser un "bilan" des trois mois de crise, explique Olivier Véran alors qu'un autre ministre prévient qu'il n'y aura pas pour autant d'"immobilisme".

"Nous sommes déterminés à accélérer", dit même Elisabeth Borne.

Un agenda des prochaines réformes

Le président de la République pourrait tracer, durant cette allocution, des perspectives au sujet de l'agenda qu'il avait présenté lors de sa dernière intervention télévisée le 22 mars dernier. Il avait indiqué avoir mandaté la Première ministre pour poser ce nouvel agenda, qui a rendu ses conclusions cette semaine.

Parmi les priorités annoncées par le chef de l'État, il y a trois semaines: le plein emploi, l'ordre républicain avec plus de moyens pour la police, ou encore ce qu'il appelle le mieux vivre notamment pour l'éducation et la santé.

"Il doit dire ce qu'il va mettre derrière ces textes, il doit donner une vision" préconise un cadre de sa majorité, quand un autre de ses soutiens espère voir l'amorce d'un changement de méthode.

Si le chef de l'État est certes habitué à cet exercice de l'allocution, ce n'en sera pas moins périlleux dans cette période charnière. "On sait bien que la rue ne se calme pas du jour au lendemain" se décourage déjà un conseiller de l'exécutif. es différentes forces politiques reçues par Élisabeth Borne ont compris qu'il y aurait un ralentissement du rythme des réformes.