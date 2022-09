Ségolène Royal met en doute des crimes de guerre en Ukraine: Eric Zemmour la juge "courageuse"

Pour Eric Zemmour, le candidat malheureux à la présidentielle, le doute émis par Ségolène Royal sur certains crimes de guerre commis en Ukraine, est une position "courageuse".

La convergence des luttes? Ce lundi sur RMC, Eric Zemmour, le candidat malheureux à la présidentielle, a qualifié de "courageuse" Ségolène Royal, l'ancienne ambassadrice pour les pôles arctique et antarctique, qui avait mis en doute jeudi sur BFMTV certains crimes de guerre en Ukraine.

"Ségolène Royal est très courageuse, comme souvent. Elle ose affronter. Après, on est d'accord ou pas d'accord, sur cette question de la maternité bombardée, je ne peux m'exprimer", a assuré le candidat, condamné à plusieurs reprises pour incitation à la haine.

"Il faut oser dire des choses. Après, on a tort ou pas, on s'excuse. C'est courageux de ne pas accepter le discours imposé par les médias. Il y a une doxa imposée par les médias, Ségolène Royal et moi, nous la contestons. Vous croyez que les médias disent la vérité, mais c'est faux", a poursuivi Eric Zemmour.