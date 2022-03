"Un programme de gauche", "il a un boulevard": l'avis des "Grandes Gueules" sur le programme de Macron

En tête des sondages, Emmanuel Macron a présenté jeudi son programme pour un éventuel second quinquennat. Et pour les "Grandes Gueules", le président-candidat aurait un "boulevard" devant lui, quoi qu'il fasse.

Une France plus indépendante, plus protectrice, bref une France plus forte: voilà l'ambition affichée par Emmanuel Macron. Le président-candidat a présenté jeudi son programme de campagne à l'occasion d'une conférence de presse de plus de 4h. Au menu : retraite à 65 ans, 15 à 20h de travail pour les bénéficiaires du RSA, réforme de Pôle emploi qui deviendrait "France Travail" ou encore aides sociales à la source.

Et sur le plateau des "Grandes Gueules", ça ne fait aucun doute, Emmanuel Macron a un boulevard pour sa réélection, à l'instar de ce que disent les sondages: "Il a fait des propositions très concrètes. Si les gens se donnent la peine de regarder ce que propose Emmanuel Macron et les uns et les autres, on ne peut pas dire que c’est n’importe quoi", juge Zohra Bitan convaincue.

"On peut contester, ne pas être d’accord avec ce qu'il propose, mais pour moi c’est un programme de gauche" , ajoute-t-elle.

Un programme de gauche pourtant très inspiré de ce qui se propose à droite et à l’extrême-droite, avec la suppression de la redevance audiovisuelle également portée par Marine Le Pen et Eric Zemmour, et l’obligation pour les bénéficiaires du RSA de faire 15 à 20 heures d’activité hebdomadaire, portée cette fois par la candidate LR Valérie Pécresse.

"Pécresse, toutes ses interventions sont mauvaises"

Mais de gauche ou de droite, le programme d'Emmanuel Macron ne l'empêchera pas d'être élu alors que les récents sondages le crédite de 31% des voix au premier tour devant Marine Le Pen loin derrière avec 18% des intentions de vote.

Pour le fromager Johnny Blanc, cet écart s'explique par la médiocrité de ses adversaires: "Je ne sais pas si c'est le meilleur mais les autres sont tellement mauvais qu'il à un boulevard. Pécresse c'est une bosseuse, elle connaît ses dossiers mais toutes ses interventions, avec ses deux-trois formules à deux balles, sont mauvaises. Elle est incapable d'incarner le rôle".

"Il n'y a aucune idée nouvelle dans cette campagne électorale. On recycle la même chose depuis 40 ans. Je n'ai pas un candidat qui m'a proposé un truc qu'on n'a pas déjà entendu", déplore-t-il.

