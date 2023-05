Avec quatre degrés de plus, à quoi ressemblera la France de 2100 ?

"Nous devons préparer notre pays à une évolution des températures de +4 degrés", alerte Christophe Béchu dans le Journal du Dimanche, le JDD. Le ministre de la Transition écologique prévoit un plan dès cet été pour que le pays soit prêt à affronter les vagues de chaleur, et voit encore plus loin. En 2100, avec quatre degrès en plus en moyenne, à quoi ressemblera le pays?

"La réalité globale du réchauffement climatique s’impose; il faut donc se préparer concrètement à ses effets inévitables sur notre territoire et sur nos vie" a déclaré le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu qui prévient qu'il doit "préparer notre pays à une évolution des températures de plus de quatre degrés".

Il souhaite que dès juin, lors des premières vagues de chaleur, un plan avec une doctrine nationale soit prêt. L'Europe est la partie du monde la plus exposé au réchauffement climatique en raison de son vaste territoire.



Concrètement, dans 77 ans, les sècheresses seront multipliées par quatre et les canicules dureront jusqu’à deux mois. Parmi les zones les plus en danger: l’arc méditerranéen, le couloir rhodanien ou encore la vallée de la Garonne connaitront jusqu’à 90 nuits tropicales par an.

Dunkerque deviendra une presqu'île, une partie de Calais sous les eaux

La quasi totalité des stations de ski disparaitra et la France devra vivre avec des restrictions d’eau toute l’année. Le nord du pays ne sera pas épargné avec des pluies plus intense, des tempêtes, et des inondations récurrentes. Dunkerque, qui deviendra une presqu'île, ou encore Calais verront certains quartiers disparaitre sous les eaux.

La multiplication des inondations aura un "fort impact" sur les assurances, sur l'aménagement du territoire et sur les transports. Enfin, des "risques importants sur tous les bâtiments, les infrastructures de transport et les réseaux d'énergie, d'eau et de télécommunications" sont à prévoir avec des "effets marqués sur les zones côtières" entre érosion du trait de côte et submersions marines.

>>> Suivez RMC sur Google pour retrouver les dernières actualités

Rendement en baisse pour l'agriculture

La baisse du produit intérieur brut (PIB) serait comprise entre 6,5% et 13,1%, estime Swiss Re. Du côté des assurances, les dégâts pourraient augmenter de 30% à horizon 2050. Des pertes de récoltes agricoles de 7,4% pour le blé et de 9,5% pour l'orge sont attendues en 2050, et pour la forêt, le rendement baisserait entre 4,6% à 11,6% pour le pin. Il faudra aussi investir dans les grandes villes pour végétaliser les routes et comme en Espagne peindre les bâtiments en blanc pour faire baisser la température.

Ce scénario est le plus alarmiste mais est réaliste selon le ministre de la Transition écologique qui lancera, mardi, une consultation publique pour définir l’adaptation du pays face au réchauffement climatique.