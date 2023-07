"C’est hors norme": un nouveau nid de tortues caouannes découvert à Fréjus

C'est le sixième site de ponte de tortues caouannes découvert cette année sur les plages française. Cette fois, c'est à Fréjus que les tortues se sont installées.

Un nouveau nid de tortues caouannes a été découvert sur une plage de Fréjus, dans le Var. Quelques jours après la découverte d'autres lieux de pontes, notamment sur l'île de Porquerolles et à Saint-Cyr-sur-Mer, dans le même département, c'est le sixième lieu de ponte découvert cette année sur les côtes françaises.

Une trouvaille inattendue pour cette espèce protégée qu'on retrouve habituellement à l'est de la Méditerranée, sur les côtes grecques, libyennes et tunisiennes.

Ce phénomène reste encore rarissime en France, comme l'explique Alexandre Girard, chef de projet tortue-marine au Muséum d'histoire naturelle.

“C’est la première fois qu’on a autant de pontes. Donc c’est extraordinaire, c’est hors norme. Des évaluations qu’on peut faire nous ont montré qu’au cours des dix dernières années, la population des tortues caouannes a augmenté dans la Méditerranée. S’ajoute un autre phénomène, c’est que la mer est plus chaude qu’avant. Or, la ponte des tortues marines est très liée à la température de l’eau et à la température du sable. Avec le réchauffement, les plages françaises deviennent viables pour l’incubation des tortues caouannes”, assure-t-il.