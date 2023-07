Canicule: comment bien utiliser son ventilateur la nuit

Objet phare de l'été, le ventilateur est un allié en période de canicule, notamment la nuit. Et au moment de dormir, il est parfois mal utilisé. RMC vous présente quelques conseils.

Et pourtant il tourne. Il est souvent notre allié pour nous rafraîchir, et le jour, et surtout la nuit. Peut-être même notre seul allié, car prendre une douche froide et/ou dormir dévêtu est déconseillé pendant les fortes chaleurs. Le ventilateur devient le meilleur ami de l'homme, l'été venu.

La première intuition, ce serait de diriger le ventilateur vers vous, vers le lit, la nuit. C’est une erreur : la meilleure astuce est de la placer en direction la fenêtre ouverte. Cette position va créer un courant d’air : l’air chaud de votre chambre est évacué par le ventilateur vers l’extérieur, et est remplacé par l’air extérieur, qui est plus frais. Il faut bien faire cela la nuit, une fois qu’il fait plus chaud dedans que dehors, sinon c’est de l’air chaud qui rentre dans votre domicile.

Lorsqu’on réalise le test avec un thermomètre d’intérieur et que le ventilateur est utilisé fenêtre fermée, la température a tendance à grimper dans la pièce. Lorsque la fenêtre est ouverte, la nuit, l’air frais entre dans la pièce en à peine dix minutes.

La technique du linge humide: ça marche !

La technique du linge humide devant le ventilateur, est aussi une technique utile. L’eau présente dans le linge va capter une partie de la chaleur présente dans la pièce, ce qui va contribuer à la rafraîchir.

>>> Toutes les infos de la rédaction de RMC et les invités d’“Apolline Matin” sont à retrouver en podcast sur le site et l’appli RMC

Le ministère de la Santé conseille même d’utiliser simultanément un brumisateur et un ventilateur. Vous vous humidifiez les parties du corps découvertes avec le brumisateur, puis vous vous exposez, pas trop près du ventilateur et surtout pas directement face à lui : préférez le mode tournant.

En effet, lorsque le ventilateur est tourné vers vous, il peut vous rendre malade. L’air de votre chambre peut être chargé en poussières et en allergènes qui peuvent donc se déplacer vers vous. Le ventilateur risque aussi de vous déshydrater les sinus. Dans tous les cas, agissez avec patience et prudence avec votre ventilateur, car l’été est loin d’être terminé.