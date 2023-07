Affaire Dupond-Moretti : le ministre de la Justice garde "toute la confiance" d'Elisabeth Borne

Le ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti garde "toute la confiance" de la Première ministre, a indiqué Matignon vendredi dans un message à l'AFP.

Eric Dupond-Moretti garde "toute la confiance" d'Elisabeth Borne, a indiqué vendredi Matignon qui "prend acte de la décision" de la Cour de cassation confirmant que le ministre de la Justice serait jugé par la Cour de justice de la République pour prise illégale d'intérêts.

"Nous prenons acte de la décision. Le garde des Sceaux est présumé innocent. Les procédures judiciaires se poursuivent en toute indépendance. Il a toute la confiance de la Première ministre", écrit Matignon dans ce message à l'AFP.

"Je suis à la tâche" explique Eric Dupond-Moretti

Eric Dupond-Moretti est soupçonné d'avoir profité de sa fonction de ministre pour régler des comptes avec des magistrats auxquels il s'était opposé dans sa première vie d'avocat.

"Je suis d'abord à la tâche, vous l'avez vu et puis je répondrai le moment venu", a réagi devant la presse le ministre, en visite au Pontet (Vaucluse).

Il avait formé sept pourvois contre la procédure et un huitième contre l'arrêt d'octobre ayant prononcé son renvoi en procès. Si le garde des Sceaux tout comme les syndicats de magistrats et d'Anticor, qui avaient déposé plainte, s'attendaient à une décision plus favorable au ministre, comme un retour du dossier d'enquête aux magistrats instructeurs, la Cour de cassation a largement validé l'enquête, suivant intégralement les réquisitions formées par l'avocat général Frédéric Desportes lors de l'audience du 7 juillet.

Elle a expliqué dans un communiqué avoir principalement annulé une saisie de documents réalisée par une greffière lors de la perquisition de juillet 2021 au ministère, mais estimé que, même sans ces éléments, l'arrêt de renvoi faisait état de "charges suffisantes" pour permettre un procès.