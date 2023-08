Canicule: deux nouveaux départements en vigilance orange

Sept départements sont désormais en vigilance orange pour canicule. Météo-France a ajouté la Loire et la Haute-Loire à partir de demain.

Il n'y a plus cinq mais sept départements placés en vigilance orange canicule par Météo-France. La Loire et la Haute-Loire s'ajoutent à l'Isère, le Rhône, la Haute-Savoie, la Savoie et l'Ain, à partir de demain minuit.

La carte de vigilance orange du 17 août 2023 © RMC

Pour les deux départements qui entrent en vigilance orange, le début de la canicule est prévue pour "jeudi mi-journée". Dès ce mercredi, la chaleur s'accentue sur la partie sud-est du pays.

"En fin de semaine, les températures minimales et maximales vont monter d'un cran en France. Ces fortes chaleurs s'annoncent durables avec des pointes voisines de 40°C sur le Midi méditerranéen et en vallée du Rhône à partir de ce week-end" explique la météorologie nationale.

Les conseils en cas de canicule :

- Buvez de l'eau plusieurs fois par jour

- Continuez à manger normalement.

- Mouillez vous le corps plusieurs fois par jour à l’aide d’un brumisateur, d’un gant de toilette ou en prenant des douches ou des bains tièdes.

- Ne sortez pas aux heures les plus chaudes (11h-21h).

- Si vous devez sortir portez un chapeau et des vêtements légers.

- Essayez de vous rendre dans un endroit frais ou climatisé deux à trois heures par jour, tout en continuant de respecter la distanciation physique et les gestes barrière.

- Limitez vos activités physiques et sportives.

- Pendant la journée, fermez volets, rideaux et fenêtres. Aérez la nuit.

- Si vous avez des personnes âgées, souffrant de maladies chroniques ou isolées dans votre entourage, prenez de leurs nouvelles ou rendez leur visite. Accompagnez-les dans un endroit frais.

- En cas de malaise ou de troubles du comportement, appelez un médecin.

- Si vous avez besoin d’aide appelez la mairie.

- Pour en savoir plus, consultez le site https://sante.gouv.fr/