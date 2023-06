Carnac: 39 menhirs vieux de 7.000 ans détruits pour construire un magasin de bricolage

Des menhirs appartenant aux célèbres alignements de Carnac ont été détruits pour permettre la construction d'un magasin Mr.Bricolage. Ces destructions interviennent alors qu'une demande de classement à l'Unesco du site doit être déposée en septembre prochain.

Une enseigne de bricolage en lieu et place de menhirs du néolithique. À Carnac, dans le Morbihan, avec l'accord de la mairie, un magasin Mr.Bricolage va voir le jour en lieu et place de 39 menhirs, comme le rapporte Ouest France. Selon l'association Sites & monuments, la mairie de Carnac a autorisé "plusieurs aménagements brutaux aux abords des alignements de menhirs de Carnac, dénaturant ce site mondialement connu".

À l'origine de l'alerte, Christian Obeltz, un habitant de Carnac chercheur sur les populations néolithiques et correspondant de la Direction régionale des affaires culturelles (Drac), déplore un acte "totalement illégal". Et selon Ouest France, l'entreprise à laquelle a été accordé le permis de construire du Mr.Bricolage avait déjà essuyé un refus en décembre 2014 sur cette zone. À l'époque, la préfecture du Morbihan avait estimé que les travaux étaient susceptibles "d'affecter le patrimoine archéologique".

Les élus pressés par le temps?

Visiblement, la donne a changé. Et tant pis pour les 39 petits menhirs implantés depuis environ 7.000 ans et référencés depuis 2015 sur l'Atlas des patrimoines de la Drac, qui liste les sites archéologiques de France.

Si ce revirement intervient, c'est parce que le temps presse selon Christian Obeltz. Une candidature pour inscrire les menhirs au patrimoine de l'Unesco doit être déposée fin septembre. "Les élus de ce secteur et le département se pressent ainsi de construire ou d’aménager à tout va car après, avec l’Unesco, ce ne sera pas possible", croit savoir le chercheur.

Les travaux du magasin Mr Bricolage où se trouvait les menhirs © Google Street View

La mairie assure avoir respecté la législation

Le maire de Carnac Olivier Lepick assure à Ouest France avoir respecté "scrupuleusement la législation". "Le permis de construire est accordé par la mairie et les services de l’État. Nous sommes extrêmement attentifs à ce genre de choses, nous regardons les zones de pré-inscription archéologique. Dans ce dossier, de notre côté, nous avons respecté scrupuleusement la législation", explique-t-il au quotidien régional.

La municipalité renvoie la balle à la Drac, assurant qu'elle a fait une erreur en inscrivant ces menhirs dans l'ancien Plan d'occupation des sols (POS) et non dans l'actuel Plan local d'urbanisme (PLU). La société qui a accordé le permis de construire assure aussi avoir tout fait dans le respect des normes. Et qu'elle n'aurait jamais détruit ces menhirs si elle avait eu connaissance de leur valeur archéologique.

Les alignements de menhirs de Carnac font partie des 550 sites mégalithiques recensés dans le Morbihan et vieux de 7.000 ans. Célébrités de la région, ces constructions auraient pu servir de monuments religieux ou de sites funéraires.