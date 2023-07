Face à l'afflux de touristes, un village augmente par cinq le prix de l'eau pendant l'été

À Saint-Mélany (Ardèche), la mairie a décidé depuis 20 ans d'augmenter le prix de l'eau pendant la période estivale. Cette année, alors que la population va quintupler l'été, le prix va suivre la même courbe.

Et si multiplier le prix de l'eau en été pour éviter le gaspillage et protéger les ressources était une solution? C'est le choix fait par la mairie de Saint-Mélany (Ardèche), depuis une vingtaine d'années. La ville passe, l'été, de 120 habitants à 600 habitants. Cinq fois plus d'habitants et un prix de l'eau multiplié par cinq, cet été, alors que les estivants affluent.

"Quand il y a plus de monde, il y a moins d'eau donc il faut l'économiser plus. On peut imaginer que si l'eau est plus chère on va faire plus attention. Cela va contribuer à faire baisser la consommation pendant ces périodes tendues" explique le maire Didier Piolat.

Du 15 juin au 15 septembre, le mètre cube passe ainsi de 0,57 à 2,31 euros. Une mesure ancrée dans le quotidien des habitants. Sylvie, gérante de deux gîtes sur la commune, explique ainsi aux touristes qui arrivent qu'ils doivent gérer l'eau: "Je leur explique qu'on est en ressources limitées et qu'il faut faire attention pour utiliser l'eau. A 90% les gens sont à l'écoute."

Le tourisme d’été a un impact sur les ressources naturelles, comme le confirme Agnès Ducharne, hydrologue : "C'est particulièrement difficile à gérer, parce qu'il y a un afflux de touristes quand il n'y a pas beaucoup d'eau." Pour elle, une telle politique n'est "pas dérisoire". Pour la commune, elle est même indispensable, alors que trois habitations sur quatre à Saint-Mélany sont des résidences secondaires.