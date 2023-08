Gironde: des associations saisissent la justice contre le projet de création d'un surf-park géant

À Canéjan (Gironde), dans la banlieue de Bordeaux, plusieurs entepreneurs veulent créer un surf-park. Des associations saississent la justice face aux conséquences environnementales du projet.

Deux bassins d'eau de 19.000 mètres cubes pour pouvoir surfer en pleine banlieue de Bordeaux. Cinq entrepreneurs réunis sous la bannière "Académie de la Glisse", projettent de construire un surf-park géant sur la commune de Canéjan (Gironde) qui pourrait accueillir 300 surfeurs par jour.

Un projet en total décalage avec les restrictions d'eau et la sobriété énergétique estiment les détracteurs du projet. Guillaume Devoyon, membre du collectif "Canéjan en Transition", a expliqué ce matin, dans Apolline Matin sur RMC et RMC Story, que son association ainsi que la Sepanso Gironde et la Surfrider Foundation ont "saisi la justice": "on va engager un bras de fer avec les promoteurs pour demander l'annulation de ce permis de construire."

Inquiétude sur la consommation d'eau

Parmi leurs arguments, plus que "la proximité de l'océan", à 35 kilomètres de là au plus proche, les associations s'inquiètent de la conséquence sur "la consommation d'eau douce, car il faudrait taper dans les nappes phréatiques", ainsi que l'artificialisation des sols nécessaire pour créer le parc aquatique et les stationnements.

Des critiques balayées par les responsables du projet qui expliquent qu'il n'y aura pas d'artificialisation des sols, et qu'il y aura un mécanisme pour récupérer l'eau et des panneaux solaires pour alimenter les turbines des piscines.

"On se bat aussi pour le futur, il y a de déjà eu neuf projets retoqués avec un impact écologique désastreux", explique Guillaume Devoyon.

En effet, sous la pression des opposants, des projets à Saint-Jean-de-Luz, Saint-Père-en-Retz ou Sevran ont déjà été retoqués. Une pétition a aussi été lancée pour demander au maire de Canéjan (Gironde) le retrait du projet et compte déjà près de 45.000 signatures.