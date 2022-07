Incendie de La Teste-de-Buch: la longue attente des habitants évacués

Sixième nuit hors de leur domicile pour certains habitants de La Teste-de-Buch. Évacués alors que les flammes menaçaient leurs domiciles, certains ont trouvé refuge dans le parc des expositions. Ils ne savent toujours pas quand ils pourront rentrer chez eux.

A La Teste-de-Buch, en Gironde, l'incendie poursuit sa progression depuis maintenant huit jours. 6.500 hectares ont brûlé sur le secteur. Aucune évacuation n’a été ordonnée ce mardi, contrairement aux jours précédents. Si environ 90% des habitants ont trouvé refuge chez des amis ou dans leur famille, les autres sont regroupés au parc des expositions de la Teste.

C’est sa 6e nuit consécutive sous cet énorme hangar, mais Juan ne se plaint pas.

“On a deux lits de camp, une machine pour se faire un café… Bon c’est spartiate mais ça va on s’en accommode", assure-t-il.

Au moment de l’évacuation, lui et sa femme Karine, résidents à Cazaux, ne s’imaginait pas passer autant de temps entouré des dizaines de personnes privées de l’accès à leur domicile. “24 voire 48 heures c’est qu’on avait à l’esprit. On garde le moral parce que déjà on est en vie” affirme Karine. “Le problème ce sont les vents tournants. Ces vents font changer de direction au feu donc si par malheur ça devait reprendre… Là, il faut raison garder et prendre son mal en patiente”, relativise Juan.

Pas de date de retour envisagée

Depuis bientôt une semaine, Eric et sa famille dorment, eux, dans leur camping-car installé sur le parking du parc des expositions. Sans savoir quand ils pourront retrouver leur maison de Cazaux.

"On ne sait pas si notre maison est encore là. Pour l'instant, on campe un peu ici. Tant que je n’aurais pas revu ma maison je ne vais pas partir. On espère que ça va se terminer mais ça n’a pas l’air d’en prendre le chemin”, regrette-t-il.

Les autorités avouent ne pas être en mesure, pour le moment, de donner une date de retour aux riverains évacués.