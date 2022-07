Incendie de La Teste-de-Buch: "On voulait élargir les pistes pour les pompiers, ça trainait"

Maire de Biganos (Gironde) et président de l’association Défense des forêts contre l’incendie en Aquitaine, Bruno Lafon regrette ce mercredi dans "Apolline Matin", sur RMC et RMC Story, le temps perdu pour protéger la forêt usagère de La Teste-de-Buch, durement touchée par les flammes depuis la semaine dernière.

Une semaine d’enfer. Depuis mardi dernier, 7.000 hectares ont brûlé dans le secteur de La Teste-de-Buch. C’est un problème électrique sur une camionnette, qui a pris feu sur une petite route au milieu de la forêt, qui semble avoir déclenché l’incendie. Et les flammes se sont rapidement propagées, forçant l’évacuation de plus de 20.000 personnes. Cette forêt était-elle suffisamment bien entretenue? Maire de Biganos (Gironde), une commune du bassin d’Arcachon, et président de l’association Défense des forêts contre l’incendie en Aquitaine, Bruno Lafon regrette le temps perdu dans les discussions au niveau local pour réaliser des aménagements.

"C’est une forêt usagère, qui avait un statut particulier, la seule et unique en France, rappelle-t-il dans ‘Apolline Matin’ ce mercredi sur RMC et RMC Story. Il y a toujours une difficulté entre les propriétaires et les usagers pour s’entendre sur un certain nombre d’aménagements, notamment l’entretien." Les accès pour les pompiers sont notamment au cœur des questions sur cette zone.

"Les gens n’arrivaient pas à s’entendre"

"Quand vous regardez une carte, vous voyez que la forêt est très bien quadrillée en-dessous et au-dessus. Mais il y avait cette tache, avec des aménagements de puits de pétrole qui avait été faits. Sinon, il n’y avait rien d’autre comme pénétration dans ce massif. Il n’y avait rien d’autre parce que les gens n’arrivaient pas à s’entendre, ça trainait, déplore Bruno Lafon. Depuis plusieurs années, on voulait élargir ces pistes, à la demande des pompiers, pour pouvoir pénétrer. La dernière discussion, c’était pour savoir à qui allait revenir l’argent des bois qui allaient être coupés. On a trainé et madame la Préfète avait un peu tapé sur la table. Elle nous avait permis de faire les travaux, qui avaient été engagés quelques jours auparavant." Trop tard.

Après huit jours de combat, les pompiers espèrent que l’accalmie constatée la nuit dernière va se poursuivre. "Aux dernières infos, le feu n’a pas progressé comme les jours précédents, confirme le maire de Biganos. Les températures sont descendues, il ne reste que le problème du vent. Mais on revient à des conditions normales. Nous sommes habitués à avoir ce genre de feux dans la région et nous en éteignons 99,9%. Malheureusement, celui-là est parti bien plus vite."