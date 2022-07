Incendies en Gironde: le coup de gueule du maire de Landiras sur la visite d'Emmanuel Macron

Dans "Les Grandes Gueules" ce mercredi sur RMC et RMC Story, le maire de Landiras s'est montré très amer au sujet de la visite d'Emmanuel Macron en Gironde. Selon lui, sa commune est oubliée par le président de la République.

Emmanuel Macron sur le front des incendies. Huit jours après le déclenchement des feux à La Teste-de-Buch et Landiras, qui ont dévasté plus de 20.000 hectares et provoqué l’évacuation de plus de 30.000 personnes, le président de la République se rend ce mercredi après-midi en Gironde, "aux côtés des sapeurs-pompiers, des personnels de la sécurité civile, des forces de l'ordre, des élus et de l'ensemble des personnes mobilisées". Mais cette visite rend amer le maire de Landiras, où 13.600 hectares ont brûlé en une semaine. Selon lui, Emmanuel Macron ne viendra pas à Landiras.

"Il ne va pas chez nous, ce n’est pas grave…, lâche Jean-Marc Pelletant dans ‘ Les Grandes Gueules ’ sur RMC et RMC Story . A La Teste-de-Buch, c’est beaucoup plus commercial que Landiras. Je pense qu’ils ont plus voté pour monsieur Macron que chez nous (rires). On n’a pas besoin de lui, on a vu ce qu’il s’est passé quand il y a eu les Gilets jaunes. Il a réuni les maires dans tous les coins de France et il ne s’est pas passé grand-chose après. Je ne suis pas contre (Emmanuel) Macron. Je suis contre la manière de faire. Monsieur Macron, je le respecte."

"Les Canadair, on les attendait, mais on ne les a pas souvent vu venir"

La visite d’Emmanuel Macron est très attendue, en particulier par les présidents des départements de Gironde et des Landes, qui espèrent des annonces importantes du président de la République ce mercredi après-midi, avec deux priorités selon eux : augmenter les effectifs des sapeurs-pompiers et le matériel aérien. Plusieurs responsables de la Sécurité civile pointent un manque criant de Canadair, qui sont également vieillissants. "Les Canadair, on les attendait, mais on ne les a pas souvent vu venir, affirme Jean-Marc Pelletant, le maire de Landiras. Il n’y a pas de Canadair. Je pense que c’est un problème européen."

Comme à La Teste-de-Buch, la nuit, plus fraiche et moins venteuse, a fait du bien dans la lutte contre les flammes à Landiras. "La température a changé, donc il progresse nettement moins vite, mais il progresse quand même, explique le maire de la commune. Il est un peu plus loin de Landiras, on est un peu plus rassuré. Il peut se retourner, mais pour l’instant les vents ne vont pas vers notre village."