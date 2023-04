"Je ne peux plus me promener": faut-il interdire la chasse le dimanche après-midi?

Dans les Vosges, une commune a choisi d'interdire la chasse le dimanche après-midi, afin de partager l'espace naturel entre promeneurs et chasseurs. Une initiative que les écologistes aimeraient voir étendue à tout le territoire français.

Fini, les coups de fusils le dimanche après-midi. À Saint-Dié-des-Vosges (Vosges), la chasse est désormais interdite pendant cette demi-journée de la semaine, au sein de deux massifs forestiers. Cette mesure a été prise "d’un commun accord avec les chasseurs et en bonne intelligence", selon Bruno Toussaint, le maire de la ville de 23.000 habitants. Ce sera donc la deuxième demi-journée de la semaine où la chasse sera interdite avec le mercredi après-midi.

"Il faut que la forêt soit pour tout le monde: les chasseurs peuvent chasser cinq jours et demi par semaine et les promeneurs peuvent y aller en toute sécurité avec les enfants", assure l'élu à l'AFP.

Une décision qui sans surprise ne convainc pas les chasseurs et la admirateurs de la pratique. "C'est complètement stupide, c'est un coup de comm que doit faire le maire.", s'inquiète, sur le plateau des "Grandes Gueules", l'ancien patron du Raid Bruno Pomart. "Cela va faire jurisprudence, on va interdire partout la chasse le dimanche après-midi", ajoute-t-il.

"Je ne peux plus me promener là où j'habite"

C'est bien ce que les écologistes entendent faire. Le sujet de l'interdiction de la chasse le dimanche après-midi doit arriver ce jeudi à l’Assemblée nationalen où un député EELV a déposé une proposition de loi pour généraliser la limitation.

"Ce serait une très bonne idée, parce que je ne peux plus me promener là où j'habite", salue ce mercredi sur RMC et RMC Story Patricia, qui vit en lisière de forêt dans le Finistère et a déjà reçu du plomb dans ses fenêtres. "J'ai des animaux et quand c'est la période de la chasse, je les enferme en intérieur. J'ai déjà essayé de parler avec les chasseurs mais quand on les croise, on se fait insulter", déplore-t-elle.

"Je ne vois pas en quoi cela va empêcher les accidents de chasse", s'interroge Bruno Pomart. Car il est vrai que Patricia peut recevoir des plombs dans ses fenêtres les autres jours de la semaine. Mais du côté de Saint-Dié-les-Vosges, où l'on assure qu'il n'y a jamais eu d'accident, le maire explique que ce n'est pas cette raison qui a motivé sa décision: "Certains voudraient que ce soit interdit toute la journée, il ne faut pas exagérer quand même", promet l'élu.

D'autres chasseurs pointent un autre problème. "C'est une bonne chose que les gens se parlent mais c'est une bombe à retardement", alerte sur RMC Pierre, chasseur dans les Vosges. "Je pense qu'ils vont revenir sur leur décision l'année prochaine. Si on ne tue pas assez, il y aura plus de dégâts des sangliers, l'année dernière il y a eu pour 4 millions de dégâts", raconte-t-il dans "Les Grandes Gueules", assurant que les dégâts ont explosé cet hiver en raison de la suspension de l'agrainage, une pratique qui consiste à nourrir les sangliers en forêt pour les tenir éloignés des parcelles agricoles.

La chasse déjà limitée dans certains pays européens

"Il faut bien savoir que la chasse est fermée la moitié de l'année", rappelle de son côté Julien, chasseur dans les Landes. "Les promeneurs, eux, ont tous les jours de l'année pour faire ce qu'ils veulent", déplore-t-il, rappelant que plus de 90% du territoire français est privé et que les forêts qui font l'objet de balades sont souvent des parcelles privées où les propriétaires laissent libre court aux chasseurs pour pratiquer.

Chez nos voisins, la chasse est interdite le dimanche aux Pays-Bas, en Angleterre et au Pays de Galles pour certaines espèces. En Italie, elle est interdite le mardi et le vendredi et n'est autorisée que trois jours par semaine.

Lors de la saison 2021-2022 de chasse, l'Office français de la biodiversité a recensé 90 accidents, contre 80 la saison précédente. Parmi eux, huit ont été mortels, dont deux qui ont concerné des victimes ne faisant pas de chasse.