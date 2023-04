La ville de Saint-Dié-des-Vosges interdit la chasse le dimanche après-midi

Pour la première fois en France, une ville, Saint-Dié-des-Vosges, interdit la chasse le dimanche après-midi, à partir de 13 heures.

C’est une première en France. La commune de Saint-Dié-des-Vosges interdit la chasse le dimanche après-midi, à partir de cette semaine. Cette mesure concerne deux des quatre massifs de la commune et démarre à partir de 13 heures.

L'objectif est de laisser les promeneurs les familles se balader tranquillement comme ils peuvent déjà le faire le mercredi, car la municipalité de Saint-Dié-des-Vosges a déjà interdit la chasse le jour des enfants. Sur la saison 2021-2022 qu’il y a, en France, 90 accidents dont huit mortels. La moitié de ces accidents ont eu lieu le dimanche.

"Les gens n'allaient pas (se balader en forêt) le dimanche après-midi avec les enfants car ils avaient peur. Se retrouver nez à nez avec un chasseur ou un chien qui court après un gibier c'est pas sécurisant. Il fallait à tout prix que l'on sécurise la population" justifie le maire de la commune, Bruno Toussaint.

Cette décision s'est faite "en bonne intelligence" dit le maire: " Ça ne peut se faire que s'il y a un dialogue entre les deux et on a eu un très bon dialogue avec les chasseurs. Ça s'est fait sans aucun souci et dans la bonne humeur."

La fédération des chasseurs est aussi contente, reconnaissant que le bruit d’un coup de fusil cela peut faire peur à des enfants. Notons qu’on est actuellement dans la période de reproduction et que donc la chasse est déjà interdite en ce moment elle reprendra début juin.

Un texte jeudi dans l'hémicycle

L'idée d'interdire la chasse le dimanche a déjà été évoquée pendant la campagne présidentielle. Le candidat écologiste, Yannick Jadot, l'avait proposée dans son programme, proposant même une interdiction tout le week-end et pendant les vacances scolaires.

Cette même idée a été proposée, cette semaine, par des députés EELV à l’Assemblée nationale. Si la proposition a été rejetée en commission, elle sera tout de même présentée dans l’hémicycle, jeudi, dans le cadre de la niche parlementaire des députés écologistes.

Le gouvernement s’est aussi saisi de la question, en début d'année, avec son plan chasse. Un plan qui "tend à aller vers le zéro accident" selon la présentation du gouvernement. Parmi les mesures, une sensibilisation dans le but d’avoir un meilleur partage de l’espace comme la création d’une application pour signaler sa présence.

Mais la proposition d'interdire la chasse sous emprise de l’alcool ou de stupéfiants avait monopolisé le débat. La fédération nationale des chasseurs s’était dit "humilié, stigmatisé, persécuté". Le gouvernement qui avait envisagé un temps d’interdire la chasse le dimanche y avait finalement renoncé.