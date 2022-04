Jour de la Terre: Google publie des images édifiantes du changement climatique

Depuis 1970, le 22 avril est le "Jour de la Terre". Une journée consacrée au soin de la planète, pour accompagner les personnes et les organisations à diminuer leur impact sur l'environnement. Pour cette occasion, Google a mis en place un logo spécial qui représente les effets du changement climatique et montre des images édifiantes.

Tous les 22 avril, le "Jour de la Terre" est une journée de mobilisation et de prévention pour l'environnement. Son objectif est d'"accompagner les personnes et les organisations à diminuer leur impact sur l'environnement".

Pour l’occasion, le moteur de recherche Google a mis en place un "Doodle" (un logo Google spécialement dédié à un événement) animé particulièrement marquant. Il représente les effets du changement climatique un peu partout autour du globe, à travers des images issues du logiciel Google Earth.

Des photos pour montrer concrètement le réchauffement

La fonte des neiges du Kilimandjaro, le retrait d’un glacier du Groenland, la mort d’une barrière de corail en Australie, ou la déforestation en Allemagne sont ainsi représentés en "timelapse", avec une superposition d’images montant l’évolution sur plusieurs mois, années de ces effets concrets du changement climatique. Quand on clique sur le "Doodle", le moteur de recherche renvoie sur la recherche Google "changement climatique".

Des images impressionanntes et qui sont particulièrement significatives. On voit ainsi les neiges éternelles du Kilimandjaro preque totalement disparaître ou encore une barrière de corail en pleine épisode de "blanchissement"

"Notre monde physique et biologique se transforme sous nos yeux et c'est ce que ces images mettent en évidence. Il n'y a donc absolument pas de temps à perdre", a expliqué la professeure de biologie à l'Université de Sydney, Lesley Hughes au journal britannique The Guardian.

Google veut être un pionnier du changement climatique

Du côté de Google, le moteur de recherche, qui déclare être neutre en carbone depuis 2007 et prévoit d'exploiter tous ses centres de données entièrement aux énergies renouvelables d'ici 2030, estime qu'"agir maintenant et ensemble pour vivre plus durablement est nécessaire pour éviter les pires effets du changement climatique."

Il y a un an, le Doodle du moteur de recherche le plus utilisé en France était très différent, en étant dans "l'écologie positive": des enfants qui plantaient un arbre et qui grandissaient avec celui-ci. La firme américaine expliquait à l'époque voir "encourager chacun à faire un petit acte pour restaurer notre Terre".