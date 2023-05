"Le but, c’est que l’eau serve à quelque chose": un restaurateur corse veut faire payer les carafes

La Corse, comme d'autres régions françaises, connaît depuis déjà plusieurs mois une sécheresse marquée. Face au manque d'eau, un restaurateur a décidé de facturer la carafe d'eau à ses clients. Un tarif de 10 centimes que le client pourra décider de payer ou pas. Un moyen de sensibiliser selon le restaurateur, qui reversera l'argent récolté à une association.

Un restaurateur corse a mis en place depuis ce mardi une mesure particulière. Sur chaque menu, il est spécifié que la carafe d'eau est désormais facturée 10 centimes. Le client peut ensuite décider ou non de la régler.

Depuis le 1er janvier 2022, les établissements recevant du public sont dans l'obligation de proposer gratuitement des carafes et verres d'eau à leurs clients. Le restaurateur a préalablement consulté ses clients sur cette question et la majorité approuve l'idée. Le but de Michael Gillot est de sensibiliser face à la sécheresse.

"Récupérer un maximum d’argent pour pouvoir donner à des associations"

“Les retours sont bons, tous les clients sont contents. On n’a pas eu de réflexion, bien au contraire, tous les gens trouvent que c’est normal. Donner de l’eau à des gens qui la finissent, ce n’est pas un problème, mais c’est juste que la jeter, ça devenait stupide", explique-t-il à RMC.

"On sait qu’on a un vrai problème d’eau, que ce soit en Corse ou dans d’autres pays. L’idée, c’est de récupérer un maximum d’argent pour pouvoir donner à des associations. J’aimerais trouver une association qui replante des arbres après un incendie, parce qu’il y a beaucoup de feux sur la Corse ou le Sud de la France. Le but, c’est que l’eau qu’on paye serve à quelque chose et que l’eau qu’on jette aussi”, détaille-t-il.

Une mesure à généraliser?

Le gérant des lieux lance également un appel à la population et aux élus pour qu'ils s'emparent de cette question. "La Collectivité de Corse pourrait inciter à généraliser ce processus dans tous les restaurants et récupérer la somme afin de financer des projets qui visent à être autonomes sur l'eau. Nous appelons aussi les associations qui travaillent sur l'environnement à se manifester pour recevoir l'argent récolté".