Sécheresse dans les Pyrénées-Orientales: les pompiers récupèrent déjà l'eau des piscines

Face à la sécheresse qui touche les Pyrénées-Orientales, les pompiers sont invités par certains campings ou parcs aquatiques à récupérer l'eau des piscines. Des opérations de pompage ont même commencé.

Les restrictions d'eau s'intensifient ce mercredi dans les Pyrénées-Orientales. Le département est confronté à une sécheresse historique et la préfecture a passé la plus grande partie du département en situation de "crise", le plus haut niveau d'alerte.

Les Pyrénées-Orientales accusent un "déficit de pluviométrie très exceptionnel, entre moins 60 et moins 65% sur les douze derniers mois", selon les services de l’Etat. Le territoire est en proie à des incendies, et les pompiers doivent trouver des solutions pour faire des réserves d'eau. Et pour cela, ils puisent dans les piscines des campings.

Mehdi, propriétaire du camping international du Roussillon, était dans l'obligation de vider sa piscine.

“On avait des réparations à faire. Il y a avait des infiltrations au niveau du carrelage”, explique-t-il.

Il a préféré ne pas perdre ces 120.000 litres d'eau. “Ma femme a eu l’heureuse idée de contacter les pompiers et donc on a pu donner cette eau”, détaille-t-il.

Huit camions de pompiers sont donc venus vidanger. “Grâce à ces 120.000 litres, ils vont pouvoir faire quelque chose contre certains petits feux. On le fera sûrement chaque année”, confie même Medhi.

Des pompiers soutenus par la population

L'eau est stockée dans les cuves d'un viticulteur, comme Jean-Pierre Papy, le directeur général de la cave Arnaud de Villeneuve. “On a des cuves qui ne servent à rien. Si elles peuvent servir à quelque chose, comme là, pour protéger vraiment l’environnement, et se doter de moyens pour lutter contre les incendies, c’est très important”, assure-t-il.

Récupérer de l'eau de cette façon est une nouveauté pour les pompiers. C'est surtout un immense soulagement pour le lieutenant-colonel Alexandre Trany, alors qu’à l'approche de l'été, des réserves peuvent être faites.

“On se sent soutenu par la population. On s’attend à vivre une saison estivale très difficile”, prévient-il.

Déjà une dizaine de sites tels que des campings ou des parcs aquatiques ont contacté les pompiers pour récupérer l’eau des piscines.