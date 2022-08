"3.000 vitres cassées”: la grêle a fortement endommagé des exploitations agricoles à Hyères

Les intempéries ont touché le Var mercredi avec des chutes de grêle. Des intempéries qui impactent directement les producteurs agricoles dont certains ont vu leurs installations très endommagées après cet épisode.

Des gros orages ont touché la France mercredi. Et les premiers impactés sont les producteurs agricoles. C'est le cas dans la commune de Hyères où les nombreuses exploitations de fleurs et de maraîchages ont été touchées par la grêle. En seulement cinq minutes mercredi matin, les grêlons ont ravagé les 2,5 hectares de serres agricoles du producteur hyérois, Loris Abbatiello.

“On a quatre groupes de serres. Je suis monté sur les toitures pour un peu faire un recensement au niveau des vitres et je pense qu’on doit être aux alentours des 2.000 à 3.000 vitres cassées”, indique-t-il.

Et ses cultures aussi sont touchées. “Là, c’est une de poivrons et avec les brisures de verre, tout le tuteurage a lâché. Donc on va espérer les récupérer même s’il va y avoir énormément de casse. C’est 200.000 à 300.000 euros de chiffres d'affaires qui s’envolent en l’espace de cinq minutes”, appuie-t-il.

L'état de catastrophe naturelle reconnu prochainement?

La maire de la commune Jean-Pierre Giran a visité hier une dizaine d'exploitations sinistrées.

“Je prends l’exemple d’un très gros horticulteur. Il a 40% de ses récoltes et une jeune maraîchère a perdu l’intégralité de ses productions de patates douces, de courgette et de salades”, indique-t-il.

Il a demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. “Il y a des risques qui ne sont pas assurés et notamment le risque de grêle contre lequel beaucoup d’agriculteurs ne sont pas assurés”, explique-t-il.

Selon une estimation de la société du marché aux fleurs d'Hyères, la profession horticole du département devrait perdre 20% de son chiffre d'affaires.