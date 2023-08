Météo: 4 départements en vigilance rouge canicule

La vigilance rouge, annoncée plus tôt dans la journée, a été déclenchée dans quatre départements du Centre-Est pour mardi 22 août.

La vigilance rouge canicule a été déclenchée dans quatre départements du Centre-Est pour ce mardi 22 août 2023, a annoncé Météo-France dans son nouveau bulletin.

Cette décision a été prise "compte tenu de la persistance de la vague de chaleur et des températures", a expliqué le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, en visite à Lyon. La Drôme, l'Ardèche, le Rhône et la Haute-Loire ont donc "basculé" dans le rouge. Cet ultime seuil correspond à la fois à un événement météorologique exceptionnel et à une alerte sanitaire justifiant une mobilisation maximale, avec des risques de surmortalité.

Les départements de la Vienne, des Deux-Sèvres et de la Vendée passent également en vigilance orange ce mardi. Ils s'ajoutent aux autres départements déjà concernés, pour un total de 49 départements (et l'Andorre) en vigilance orange.

Une canicule exceptionnelle

Cet épisode caniculaire est exceptionnel à plus d'un titre. D’abord par sa périodicité. En effet, l'épisode de chaleur arrive très tard en été. En France, les canicules se déroulent habituellement entre la mi-juillet et la mi-août.

Au-delà du 15 août, les jours sont plus courts et l’on a moins le temps d’accumuler la chaleur. Depuis le début des relevés météo, il n’y a eu que 6 vagues de chaleur après le 15 août et toutes ont eu lieu dans les années 2000, comme une conséquence du réchauffement climatique.

Cet épisode caniculaire est aussi remarquable par sa durée, le département du Rhône par exemple, est en vigilance orange depuis plus d’une semaine et va le rester jusqu’à jeudi au moins. Cette canicule est aussi remarquable par son intensité, plusieurs records de chaleur ont été battus et d’autres doivent l’être dans la semaine. Enfin, cet épisode est exceptionnel par son étendue géographique, alors que 50 départements sont concernés par l'alerte orange.

Pour tout besoin d'information ou d'aide en lien avec l'épisode de chaleur que subit l'Hexagone, la ligne "Canicule info service" est joignable gratuitement au 0800.06.66.66, de 9h à 19h.