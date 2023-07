Chaleur: "Pas des températures normales" selon Christophe Béchu, en désaccord avec Marc Fesneau

Dans "Apolline Matin" ce mardi sur RMC et RMC Story, le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu affiche son désaccord avec son collègue de l'Agriculture, Marc Fesneau, qui avait estimé le week-end dernier que les températures étaient "assez normales" cet été.

Deux ministres qui ne sont pas tout à fait sur la même longueur d’ondes. Alors que Marc Fesneau, chargé de l’Agriculture, a estimé le week-end dernier sur France Inter que les températures étaient "assez normales" cet été, Christophe Béchu n’est pas d’accord. "Les températures que nous vivons en ce moment, les plus de 40°C que nous vivons en Espagne, en Italie, y compris très tôt le matin, ce ne sont pas des températures normales. C’est la preuve de ce dérèglement du climat qui malheureusement s’accélère", a expliqué le ministre de la Transition écologique dans "Apolline Matin" ce mardi sur RMC et RMC Story.

"Il n’y a pas la volonté d’affoler les gens, a-t-il assuré. Quand vous regardez les températures moyennes et la réalité de ce que nous vivons, il y a une multiplication par cinq du nombre de jours de canicule entre 1990 et le début des années 2020. Il y a en particulier un nombre de nuits tropicales, c’est-à-dire les nuits où la température ne redescend pas en-dessous de 25°C, qui ne correspond pas du tout aux températures que nous avions il y a 30 ans en France, y compris dans le sud. On est confronté à deux phénomènes, l’augmentation des températures en journée et en nuit, et surtout le fait que les températures moyennes remontent de plus en plus vers le nord. On n’a pas seulement un phénomène qui concerne le sud, mais aussi le nord."

"Continuer d’accélérer pour baisser nos émission"

Les propos de Marc Fesneau ont été taxés de "rassuristes" par des spécialistes du climat, avant qu’il fasse marche arrière. "Le plus grave, ce ne sont pas les records, c’est la tendance globale au réchauffement. C’est là-dessus qu’il faut agir. Je n’ai pas envie de rentrer dans une polémique. J’espère que plus personne ne vient remettre en cause les choses", a-t-il affirmé sur France Info ce lundi.

"Au-delà de ce dôme de chaleur, le dérèglement climatique, les conséquences de nos activités humaines, cela conduit à ce qu’on ait en moyenne cinq fois plus de vagues de chaleur qu’il y a 30 ans, a souligné Christophe Béchu sur RMC. Les experts disent que ça va encore se multiplier par deux entre maintenant et le milieu du siècle. Plus largement, cela doit nous inciter à continuer d’accélérer pour baisser nos émissions et hausser notre niveau de jeu pour adapter notre pays à ces vagues de chaleur, qui sont malheureusement d’ores-et-déjà inscrites dans le réchauffement acquis."

La vague de chaleur qui traverse cette semaine l'ouest du bassin méditerranéen va se traduire par des températures de 40°C ce mardi en Provence, en Corse et en Occitanie, avec sept départements en vigilance orange pour canicule, selon les prévisions de Météo-France (Haute-Corse, Corse-du-Sud, Pyrénées-Orientales, Var, Alpes-Maritimes, Alpes-de-Haute-Provence, Vaucluse).