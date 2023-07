Le dôme de chaleur pourrait remonter vers le nord: "On est extrêmement vigilant" assure Christophe Béchu

Dans "Apolline Matin" ce mardi sur RMC et RMC Story, le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu assure suivre avec beaucoup d’attention l’évolution du dôme de chaleur sur le sud de l’Europe et rappelle les principales consignes pour les populations touchées.

La canicule va-t-elle s'étendre en France dans les jours qui viennent? Alors que les températures dépassent les 40°C dans plusieurs pays du bassin méditerranéen, c’est le sud-est de la France qui est principalement touché avec sept départements placés en vigilance orange ce mardi (Haute-Corse, Corse-du-Sud, Pyrénées-Orientales, Var, Alpes-Maritimes, Alpes-de-Haute-Provence, Vaucluse). Mais la chaleur pourrait remonter vers le nord la semaine prochaine.

"Météo France est clair sur le fait que ce dôme va se déplacer demain vers l’est, explique Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires de France, dans ‘Apolline Matin’ ce mardi sur RMC et RMC Story. On a une vision qui fait qu’on va garder des températures très chaudes jusqu’à la fin de la semaine, du côté de la Corse et du sud-est de la France. Pour la semaine prochaine, il y a deux modèles, celui dans lequel le dôme reste dans cette partie, et celui dans lequel il remonte vers nous. On est donc extrêmement vigilant et en dialogue permanent avec les prévisionnistes de Météo France, parce qu’il y a de l’incertitude pour les jours à venir."

"La canicule est un danger pour les personnes âgées, ça vaut aussi pour les plus jeunes"

Dans les régions impactées par la canicule, le ministre rappelle les mesures et les consignes de prudence. "J’ai réuni hier l’ensemble des préfets concernés. D’abord, il faut faire en sorte que tous les organisateurs de manifestations culturelles et sportives puissent être convoqués par les préfectures, rappelés à leurs obligations. Il faut regarder s’il faut maintenir des courses, des concerts, vérifier qu’il y aura suffisamment d’eau pour que tout le monde puisse s’hydrater, vérifier les horaires. Et se rapprocher des chefs d’entreprises pour qu’on évite, pour les chantiers qui se déroulent en plein air, de se retrouver avec des employés qui sont en plein milieu des heures les plus chaudes, dehors, exposés à ce type de danger. C’est la même chose pour les transports d’animaux vivants. Il y a tout un tas de procédures, à partir du moment où on bascule en canicule, qui aboutissent à ce que les autorités préfectorales et sanitaires prennent des mesures."

Avec l’objectif de sauver des vies, alors que les épisodes de forte chaleur ont par exemple provoqué 60.000 morts en Europe en 2022. "L’objectif est bien sûr de protéger les Français, souligne Christophe Béchu. C’est aussi de rappeler un certain nombre de gestes pour que les gens fassent attention. On sait qu’il y a des risques de noyades beaucoup plus importants quand on a des températures élevées. Ce sont des dizaines d’interventions depuis dix jours dans le Var et les Alpes-Maritimes, et malheureusement plusieurs noyades qui ont été constatées, parce qu’on a des comportements à risques avec des températures élevées. On sait que la canicule est un danger pour les personnes âgées, ça vaut aussi pour les plus jeunes. Il y a des mesures pour les crèches, les écoles, les examens, qui sont en cours de préparation."

S’adapter plus vite et plus fort

Et les Français doivent s’adapter, car la chaleur va s’inscrire dans le quotidien. "Au-delà de ce dôme de chaleur, le dérèglement climatique, les conséquences de nos activités humaines, cela conduit à ce qu’on ait en moyenne cinq fois plus de vagues de chaleur qu’il y a 30 ans. Les experts disent que ça va encore se multiplier par deux entre maintenant et le milieu du siècle, indique le ministre de la Transition écologique. Plus largement, cela doit nous inciter à continuer d’accélérer pour baisser nos émissions et hausser notre niveau de jeu pour adapter notre pays à ces vagues de chaleur, qui sont malheureusement d’ores-et-déjà inscrites dans le réchauffement acquis."