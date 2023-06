"Le dérèglement climatique est de plus en plus inquiétant": une chaleur qui bat des records en juin

La semaine s'annonce une nouvelle fois très chaude en France, particulièrement sur la moitié nord. Si les températures ne sont pas encore affolantes, la durée de l'épisode de chaleur bat des records.

Chaleur durable cette semaine, surtout sur la moitié nord du pays. Si l'intensité des températures n'est pas exceptionnelle pour la saison, cet épisode de chaleur est anormalement long si tôt dans l'été. A Paris, par exemple, c'est la première quinzaine de juin la plus chaude dans la capitale depuis 2003. Il est à nouveau prévu 29-30°C tous les jours cette semaine.

En dehors de la région parisienne, le phénomène est le même. Le sud restera orageux et le nord continuera de transpirer avec déjà 15 jours consécutifs avec un indicateur national thermique supérieur à 25°C. Sur la période 1947-2022, aucune série de ce type ayant débuté en mai n'avait été enregistrée. "Chaque été, j'ai l'impression qu'il fait de plus en plus chaud, de plus en plus tôt", souffle Sajida au micro de RMC dans un parc parisien.

"Quand on a des enfants, on s'inquiète aussi pour ce que ça va être pour eux quand ils seront parents", s'inquiète Clara.

A Besançon également, on commence à suffoquer. Déjà 16 jours à plus de 25°C et là aussi, ça va durer toute la semaine. Avant juillet, la série la plus longue était de 15 jours en 2003, record battu donc pour cette station ouverte en 1885.

"Le dérèglement climatique continue de s'accentuer"

Des vagues de chaleurs précoces auxquelles il va falloir s'habituer.

"Avoir des vagues de chaleur au mois de juin, ça n'a vraiment plus rien d'exceptionnel. Le dérèglement climatique continue de s'accentuer et devient de plus en plus inquiétant", note Patrick Marlière, météorologue.

Ce mois de juin est d'ailleurs le 17e mois consécutif où la France connaît des températures supérieures aux normales de saison. Des thermomètres qui grimpent parfois plus de 12 degrés au dessus des moyennes ce mois-ci.

Météo des forêts

Cet épisode de chaleur fait que la Meurthe-et-Moselle et la Meuse sont classées en vigilance orange pour incendie lundi, correspondant à un risque "élevé" de feux selon la nouvelle "météo des forêts" de Météo France. Onze autres départements du Grand Est, de Bourgogne-Franche-Comté et d'Ile-de-France sont classés en vigilance jaune pour la journée de lundi.