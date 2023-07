Météo: 20 départements en vigilance orange pour canicule et orages

Vingt départements ont été placés en vigilance orange pour la canicule et les orages, ce mardi.

Attention à la chaleur et aux orages. La moitié est de la France va être touchée par la canicule et les orages ce mardi 11 juillet. Météo France a placé 20 départements en vigilance orange.

Vigilance orange:

Alpes-Maritimes (canicule), Alpes-de-Haute-Provence (canicule), Isère (canicule), Puy-de-Dôme (orages), Loire (canicule, orages), Rhône (canicule, orages), Allier (orages), Saône-et-Loire (canicule, orages), Ain (canicule, orages), Jura (canicule, orages), Côte d’Or (canicule, orages), Haute-Saône (orages), Doubs (orages), Territoire de Belfort (orages), Haut-Rhin (orages), Bas-Rhin (orages), Vosges (orages), Haute-Marne (orages), Moselle (orages), Meurthe-et-Moselle (orages)

Des orages potentiellement violents attendus de l'Auvergne à l'Alsace

Selon Météo France, des orages potentiellement violents vont se développer de l'Auvergne à l'Alsace. Ces orages peuvent s'accompagner: de très fortes rafales de vent pouvant atteindre 100 à 120 km/h, très localement un peu plus, de fortes chutes de grêle, avec un risque de gros grêlons de plusieurs centimètres de diamètre, de 20 à 40 mm de pluie en moins de 30 minutes ou 1 heure, de nombreux éclairs.

39°C attendus en Bourgogne

Quant à la canicule, elle continue de concerner le Sud-Est et la région lyonnaise. Les températures maximales seront en baisse en PACA, 34 à 36 degrés, mais en hausse en Rhône-Alpes et dans l'est de la Bourgogne, où des pointes de 39 degrés sont attendues. Les températures devraient baisser mercredi après un passage orageux.