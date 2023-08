Canicule: pourquoi la vague de chaleur est exceptionnelle à plus d'un titre?

Tardive, la vague de chaleur qui touche la France et a poussé Météo France a placé 50 départements en vigilance orange canicule, est exceptionnelle à plusieurs titres.

La majorité du territoire français fait face à une canicule tardive. Face aux fortes chaleurs, Météo France a placé 50 départements en vigilance orange ce lundi et certains pourraient être en alerte rouge dès mardi.

Surtout, cet épisode caniculaire est exceptionnel à plus d'un titre. D’abord par sa périodicité. En effet, l'épisode de chaleur arrive très tard en été. En France, les canicules se déroulent habituellement entre la mi-juillet et la mi-août.

Au-delà du 15 août, les jours sont plus courts et l’on a moins le temps d’accumuler la chaleur. Depuis le début des relevés météo, il n’y a eu que 6 vagues de chaleur après le 15 août et toutes ont eu lieu dans les années 2000, comme une conséquence du réchauffement climatique.

Plusieurs records de chaleur battus

Cet épisode caniculaire est aussi remarquable par sa durée, le département du Rhône par exemple, est en vigilance orange depuis plus d’une semaine et va le rester jusqu’à jeudi au moins.

Cette canicule est aussi remarquable par son intensité, plusieurs records de chaleur ont été battus et d’autres doivent l’être dans la semaine. Enfin, cet épisode est exceptionnel par son étendue géographique, alors que 50 départements sont concernés par l'alerte orange.

