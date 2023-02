Météo ce week-end: vers un retour du froid, et potentiellement de la neige dans le Sud-Est

Si les prévisions météorologiques de ce vendredi sont plutôt calmes, avec beaucoup de nuages et d’averses de pluie sur le territoire, le retour du froid est prévu pour ce weekend dans l’Hexagone. Avec même potentiellement un retour de la neige en plaine dans le Sud-Est.

Le temps de ce vendredi sera assez calme sur la pointe Nord du pays, mais plutôt gris ailleurs avec quelques pluies, selon les prévisions de Météo-France. Du nord de la Bretagne jusqu'aux frontières du nord, la journée s'annonce plutôt calme avec de belles éclaircies et des passages nuageux. Quelques gouttes sont prévues très localement près de la Manche ou de la frontière belge.

En revanche, du sud de la Bretagne et le Poitou-Charentes jusqu'à l'Occitanie et l'ouest de la région PACA, la journée se déroulera sous un ciel couvert et des pluies parfois marquées et durables, en particulier sur les Cévennes où les cumuls seront localement importants.

Le froid bientôt de retour, neige dans le sud-est lundi?

En ce mois de février relativement doux et exceptionnellement sec, avec un record de sécheresse enregistré plus tôt cette semaine, le grand retour du froid sur une grande partie de la France devrait s’opérer durant le weekend.

Si le temps sera de plus en plus ensoleillé au cours du weekend, le mercure devrait chuter à cause d’un vent frais venu du Nord-Est de l’Europe et qui pourrait faire descendre les températures aux environs de 1°C localement.

De la pluie devrait s’abattre sur les Pyrénées et sur le Sud-Est du pays pendant le weekend. Ces précipitations pourraient même se transformer en chutes de neige, en plaine, d’ici le début de semaine prochaine.