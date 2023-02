Sécheresse: d’exceptionnelles restrictions d’eau à venir au mois de mars

La France, qui traverse cette année une sécheresse hivernale jamais vue depuis plus d’un demi-siècle, va devoir mettre en place des restrictions d’eau pendant le mois de mars afin de préserver au maximum les nappes phréatiques à l’approche de l’été.

Des restrictions d'eau dès le mois de mars, une grande première. Avec 32 jours sans véritable pluie sur le sol français, qu'il n'a pas plu, l’Hexagone est en état d'alerte sécheresse à cause d’un hiver drastiquement sec, le plus aride depuis 1959.

Selon le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, il y a deux mois de retard de remplissage des nappes phréatiques en France. En tout, 34 départements ont des niveaux des nappes phréatiques considérés comme étant à des niveaux très bas.

En ce sens, ce jeudi matin, le ministre organise d’ailleurs une réunion avec le Comité d’anticipation et de suivi hydrologique (CASH) pour faire un état des lieux avec les agences de l'eau. Ensuite, lundi prochain, Christophe Béchu doit réunir des préfets pour prendre des mesures de restrictions légères, dès le mois de mars donc, pour éviter de se retrouver dans une situation catastrophique d'arbitrage à l'approche de l'été.

Un été qui risque, lui aussi, d’être très sec comme l’a dit le ministre. Sa prévision est partagée par l’hydrologue Vazken Andréassian, qui pense par ailleurs qu’il n’y a “rien d’autre à faire que de réduire les utilisations”.

“Pour ces nappes, ça serait compliqué d’avoir une nouvelle année sèche après 2022, et on devra prendre des mesures de restrictions plus importantes”, assure-t-il, alors que trois quarts des nappes phréatiques françaises sont considérées comme étant en déficit d’eau.