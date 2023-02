Sécheresse record: il va falloir arbitrer entre la consommation des particuliers et des pros cet été

La pluie n'est plus tombée en France depuis 32 jours. Une éternité en plein cœur de l'hiver. Et alors que les sols étaient déjà secs en raison de la sécheresse qui touche le pays depuis des mois, l'absence de pluie fait craindre des restrictions d'eau très précoce.

La France connaît une sécheresse hivernale inédite. Il n’a pas plu depuis le 21 janvier. 32 jours sans véritable pluie en France en plein hiver, c’est un record depuis 1989. Et encore, cet hiver-là, il n’avait pas plu pendant “seulement” 22 jours.

Météo France indique que c’est la faute à un anticyclone qui agit comme un bouclier anti-pluie. En réalité, on est juste en train de vivre les conséquences du réchauffement climatique. Cette absence de précipitations compromet le remplissage des rivières et des nappes phréatiques, déjà épuisées par les canicules de l’été dernier.

En 2022, 80% des départements ont connu des périodes de restrictions

Or, c’est cette eau souterraine qui fournit les deux-tiers de l’eau potable et un tiers de l’irrigation agricole. La situation est tellement grave que le gouvernement a convoqué demain jeudi “un 1er comité d’anticipation et de suivi hydrologique”. Et la semaine prochaine, les ministres concernés vont rencontrer les préfets des 7 grands bassins hydrographiques français.

Concrètement, on se prépare à ce qu’on appelle des conflits d’usage. En clair, il va falloir arbitrer entre l’eau des particuliers, l’agriculture, la production d’électricité dans les barrages, sans compter la faune et la flore. En 2022, 80% des départements ont connu des périodes de restrictions. Les Pyrénées-Orientales sont en alerte sécheresse depuis juin et c’est également le cas du département du Var depuis vendredi.

Des restrictions d'eau dès le mois de mars?

Dans le Var, dans le pays de Fayence, on est en restriction d’eau depuis le printemps. Et on ne parle pas là du remplissage des piscines dans les résidences secondaires. On parle de vraies restrictions: 100 litres d’eau par jour et par personne.

Or, on oublie trop les quantités. Un bain, c’est 150 litres d’eau. Une douche de 4 minutes, c’est 60 litres. Vous tirez la chasse d’eau, c’est 6 litres pour la grosse commission, 3 litres pour la petite. Du coup, tout le monde change ses habitudes. Vous rincez vos fruits et vos légumes, vous récupérez l’eau pour arroser les plantes. Vous faites cuire des pâtes, pareil.

Fin mars, Bérangère Couillard, secrétaire d’état chargée de l’Écologie, va présenter fin mars un “Plan eau” pour gérer et partager les ressources et pour aider les territoires à faire face aux pénuries. En parallèle, il y aura une grande campagne d’information sur les bons gestes à adopter. Invité sur France Info ce mercredi matin, Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires a confirmé que la France est “en état d’alerte”.

Il a prévenu qu’il fallait peut-être “prendre des mesures de restrictions ‘soft’ dès le mois de mars”, pour éviter des conditions d’arbitrage à l’été. Un point va être fait lundi 27 février pour chaque territoire.