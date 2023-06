Orages: 15 départements en vigilance orange

Météo France a placé ce lundi matin 15 départements en vigilance orange pour "orages".

Le temps reste très instable sur l'ensemble de la France. Les orages, parfois violents, qui ont émaillé le week-end se poursuivent ce lundi.

Une bande allant de la Charente-Martime au Nord-Est est concernée par une vigilance orange de Météo France lancée ce lundi matin aux alentours de 10h30.

Les départements concernées sont: Charente-Maritime, Charente, Deux-Sèvres, Vienne, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Cher, Loiret, Nièvre, Aube, Côte-d'Or, marne, Haute-Marne.

Dimanche, des rafales de vent à 105 km/h ont été enregistrées à Orléans, ainsi qu'un "épisode tornadique" sur la commune d'Yvetot en Seine-Maritime, et des grêlons "de 2 à 4 cm" dans le Cher. Cela a causé de nombreux dégâts et perturbations qui persistent parfois ce lundi dans certaines zones. Près de 14.000 foyers ont par exemple été privés d'électricité, dans l'Oise, l'Eure et la Sarthe.