Sécheresse: "Il y a des investissements au niveau de l’Etat qui manquent", dénonce une association

De nombreux départements sont depuis déjà plusieurs semaines en sécheresse. Et celle-ci très précoce cette année, inquiète notamment les agriculteurs qui risquent de perdre une partie de leur récolte à cause du manque d'eau. Gabriel Mazzolini, porte-parole de l’association Les Amis de la Terre, estime sur RMC que l'Etat peut faire mieux dans sa gestion du dossier.

Une chaleur estivale et des nappes phréatiques pas assez rechargées: l'absence de pluie sur l'ensemble de la France menace la croissance des céréales et notamment du blé, a alerté lundi la FNSEA, syndicat agricole majoritaire.

"Aucune région n'est épargnée. Chaque jour qui passe, on voit des sols se craqueler. Même dans le Nord, les céréales ont soif", a déclaré sa présidente, Christiane Lambert.

Dans plusieurs régions, des restrictions ont été mises en place depuis plusieurs semaines comme par exemple dans la région des Alpes-Maritimes et ce depuis fin mars. Les habitants n’ont donc plus le droit d’arroser, de laver leur voiture ou encore de remplir leur piscine entre 9h et 19h dans plus de 98 communes de cette région.

Des “petits gestes” nécessaires, mais qui ne suffisent plus selon Gabriel Mazzolini, porte-parole de l’association Les Amis de la Terre.

“Même si on cumulait tous les petits gestes qu’on peut faire vous et moi aujourd’hui, on ne pourrait pas résoudre la question climatique et la question de la perturbation du cycle de l’eau. Il faudrait de grands changements systémiques. Il y a des investissements au niveau de l’Etat qui manquent. Je rappelle que 20% de l’eau potable est perdue à cause de l’état des canalisations. Avec l’argent qu’on met aujourd’hui sur la table, il faudrait 150 ans pour rénover totalement le système de canalisations. Donc c’est énorme et il manque clairement des milliards d’euros d’investissement aujourd’hui”, appuie-t-il.

Un épisode de chaleur annoncé pour les prochaines semaines

Pour Pierre Rondeau, chroniqueur dans “Estelle Midi”, c’est à chacun de prendre conscience des conséquences des petits gestes du quotidien. Il a notamment déjà investi dans un pommeau de douche économiseur d’eau et envisage également d’investir dans un système pour récupérer l’eau de la douche et la mettre dans les toilettes.

“Depuis toujours, je suis choqué par le fait qu’on va aux toilettes dans de l’eau potable. Actuellement, il n’y a qu’un seul tuyau qui amène l’eau dans toute la maison que ce soit dans la douche, dans le lavabo ou dans les toilettes”, explique-t-il.

La sécheresse qui touche déjà la France risque de s’accentuer dans les prochaines semaines. En effet, Météo-France évoque "un épisode de chaleur" qui, sans être inédit, est "remarquable par sa précocité, sa durabilité et son étendue géographique". La barre des 30°C devrait être atteinte entre la Nouvelle-Aquitaine et la Provence-Alpes-Côte d'Azur dès le début de la semaine. Il fera moins chaud dans le nord du pays, mais tout aussi sec.