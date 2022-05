La vague de chaleur va aggraver la sécheresse qui touche la France

Depuis le début de l'année, il manque en moyennne 35% de précipitations en France par rapport à la normale. Résultat, une dizaine de départements ont dépassé le seuil d'alerte sécheresse.

La situation est préoccupante. La sécheresse est déjà bien installée en France. Depuis août 2021, tous les mois ont été déficitaires en précipitation, à part le mois de décembre. Depuis le début de l’année, il manque en moyenne 35% de précipitations sur le pays par rapport à la normale, et jusqu’à 70% dans le Vaucluse. Résultat une dizaine de départements ont dépassé le seuil d’alerte sécheresse avec des restrictions d’eau.

La faute aux anticyclones très nombreux cet hiver qui n’ont pas laissé passer les perturbations et donc la pluie. Conséquence, le niveau des nappes phréatiques est globalement assez bas. Et ça ne va pas s’arranger tout de suite.

Bilan des précipitations depuis août dernier en France © RMC

De 6 à 9 degrés au-dessus des moyennes de saison

La chaleur cette semaine va favoriser une grande sécheresse de surface, alors que des températures, de 6 à 9 degrés au-dessus des normales de saison sont attendues un peu partout en France.

Et les prévisions saisonnières pour l’été sont assez inquiétantes, même si elles sont à prendre avec des pincettes, la tendance est à un été plus chaud et plus sec que la normale.