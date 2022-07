Sécheresse: "Le problème, ce n'est pas la surconsommation, c'est qu'il n'y a plus d'eau"

La France est en proie à une forte vague de chaleur, qui accentue la sécheresse et les incendies. Faut-il taxer les Français qui consomment trop d'eau? Pour l'économiste Pierre Rondeau, on ne peut pas taxer quelque chose dont on manque.

Des records de température ont été battus ce lundi 18 juillet. Et avec eux, la sécheresse s'aggrave. Dans ces cas, les préfectures ont le droit d'imposer des restrictions de l'utilisation de l'eau. En cas de non-respect de ces restrictions, les contrevenants s'exposent à 1.500 euros d'amende, 3.000 en cas de récidive.

Faut-il, face au changement climatique, organiser la chasse aux surconsommateurs ou instaurer des taxes? Le problème, note l'économiste Pierre Rondeau, c'est qu'instaurer des taxes pour les gros consommateurs ne rime à rien, alors que l'eau, elle-même vient à manquer.

"Le problème qu'on a aujourd'hui, ce n'est pas la surconsommation d'eau, c'est qu'il n'y a plus d'eau. Quand bien même on ferait payer les surconsommateurs, qu'est ce qu'on leur ferait payer au final si on n'a plus d'eau?", s'interroge-t-il ce lundi sur le plateau d'"Estelle Midi" sur RMC et RMC Story.

La moitié de l'Europe menacée par la sécheresse

"On parle de sécheresse, de nappes phréatiques vides et d'absence de pluie pendant plusieurs semaines", rappelle Pierre Rondeau. "Comment lutter contre les sécheresses futures? Où trouver de l'eau? Il y a une surconsommation", ajoute-t-il, évoquant les golfs et le nombre de piscines privées en France, faisant du pays le deuxième en terme de bassins par habitant, derrière les Etats-Unis.

Actuellement, près de la moitié du territoire de l'Europe est confrontée à un risque de sécheresse à la suite de l'absence prolongée de précipitations, a par ailleurs annoncé lundi la Commission européenne. "La France, la Roumanie, l'Espagne, le Portugal et l'Italie devront probablement faire face à la baisse du rendement des cultures", notamment de céréales, générée par "le stress hydrique et thermique", a assuré l'exécutif européen.