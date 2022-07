EN DIRECT Canicule: "On a énormément de retard sur l'adaptation" selon François Gémenne

"Chaque action va compter, chaque tonne de CO2 va compter. On ne se débarrassera pas du changement climatique, on ne reviendra pas en arrière et il est irréversible. (…) Pour le moment, on subit de plein fouet. Et ce sont les plus vulnérables qui subissent de plein fouet. Les plus pauvres sont les plus exposés, ils vont devoir déménager peut-être, ils n’ont pas les moyens de mieux isoler… Tout cela va demander des investissements, pour le logement, les routes, la SNCF… On a toujours tendance à attendre le dernier moment. On met des emplâtres sur des jambes de bois."